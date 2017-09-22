 TFF’ye Isveç’ten ziyaret – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    TFF’ye Isveç’ten ziyaret

    TFF’ye Isveç’ten ziyaret
    UEFA 1. Başkan Vekili Karl-Erik , Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti. Isveçli heyetin, ülkesinde yapacagı yeni tesis için TFF'nin Riva'daki tesislerini gezip, bilgi aldıgı belirtildi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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