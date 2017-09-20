 O forma geri döndü! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    O forma geri döndü!

    O forma geri döndü!

    2018 Dünya Kupası öncesi Nike'ın hazırladığı formaların tasarımları sızmaya başladı, bantlı forma geri döndü.

    A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 öncesi tanıtılan kırmızı-siyah ve beyaz-turkuaz formaları beğenilmemiş ve tepki almıştı.

    BANTLI FORMA DÖNDÜ
    "Türkiye'nin forması bantlı formadır" tepkilerinin ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği formalarda bantlı tasarıma geri dönüş yaptı.

    Sosyal medyada forma tasarımlarını paylaşan ve "esvaphane" adlı hesap Türkiye'nin yeni formalarını paylaştı.



    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:31
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