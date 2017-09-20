O forma geri döndü!
2018 Dünya Kupası öncesi Nike'ın hazırladığı formaların tasarımları sızmaya başladı, bantlı forma geri döndü.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 öncesi tanıtılan kırmızı-siyah ve beyaz-turkuaz formaları beğenilmemiş ve tepki almıştı.
BANTLI FORMA DÖNDÜ
"Türkiye'nin forması bantlı formadır" tepkilerinin ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği formalarda bantlı tasarıma geri dönüş yaptı.
Sosyal medyada forma tasarımlarını paylaşan ve "esvaphane" adlı hesap Türkiye'nin yeni formalarını paylaştı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:31
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"Beşiktaş beraberliğe oynar"
Toplam 1
Yorum
ferhan kursova ihtimaller şu şekilde 1-berabere 2-beşiktaş kazanır 3-tosic hata yapar beşiktaş 10 kişi kalır ama yine yenilmez
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 4
Yorum
baksoy Sayın USTA bu kayıplarının baş aktörü bir türlü gönderemediğin sayın YANAL ' dır ? Mecbur göndereceksin ama iş işten geçmiş olacak ?
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Burak demek puan demek
Toplam 2
Yorum
fb trabzo kim şampiyonluk kim,geçmişte 3 büyüklerin duraklama devrinde kapmış beleş şampiyonlukları yok şimdi öyle 3 köfte 25 krş.
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