 Luce gençleri takip etti – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Luce gençleri takip etti

    Luce gençleri takip etti
    MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucuscu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte maçı takip edenler arasındaydı. Rumen çalıştırıcının özellikle bordo-mavililerin genç yetenekleri Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'yı izlediği belirtilirken, 'a çağırmadığı Olcay için de notlar aldığı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Trabzon'un hocası Ersun Yanal, hafta içindeki basın toplantısında ile görüştüğünü söylemişti.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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