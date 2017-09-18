Luce gençleri takip etti
MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucuscu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte maçı takip edenler arasındaydı. Rumen çalıştırıcının özellikle bordo-mavililerin genç yetenekleri Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'yı izlediği belirtilirken, Milli Takım'a çağırmadığı Olcay için de notlar aldığı ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Trabzon'un hocası Ersun Yanal, hafta içindeki basın toplantısında Lucescu ile görüştüğünü söylemişti.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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