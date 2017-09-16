İşi sağlam tutmak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Atv, A Haber ve A News ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ı Porto karşısında elde ettiği galibiyet nedeniyle kutlayan Erdoğan, "Porto gibi önemli bir takım karşısında, Beşiktaş o akşam teberrüken bir galibiyet almadı. Alnının akıyla, gayet güzel bir oyun, gerek fiziki mücadelede, gerekse kolektif bir futbol ortaya koymak suretiyle kazandı. Atılan goller de zaten onun eseriydi. 3-1 gibi bir galibiyetle Türkiye'ye dönmesi büyük bir avantaj ama iş bitmedi çünkü futbolun neticesi 90 artı uzatmalardır. Ne olur ne olmaz işi sağlam tutmak lazım. İkide iki yaparsa 6 puanı yakalar ve böylece yola çok daha güvenle devam ederler. Bu puanlarla beraber inşallah yoluna devam eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

'İKİ MAÇ ÖNEMLİ'

A MİLLİ Takım'ın yapacağı maçlar ve Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şu anda iş bitmedi, umutluyuz. Hırvatistan galibiyeti umutlarımızı artırdı. Lucescu ile takım yeni bir hava yakaladı. İki maç önemli. Bu yeni havayı, birliği, beraberliği, inşallah devam ettirerek, bu maçlardan hele ikide iki yaparlarsa o zaman zaten yola devam etme fırsatını da bulur. Başarı diliyorum" dedi.