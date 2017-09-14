Milli takım yükselişte
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak birden yükselerek 27. sırada yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, geçen ay 33. sırada bulunan Türkiye 27'nciliğe yükseldi.
Ağustos sıralamasında zirveyi Brezilya'ya kaptıran son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, yeniden ilk sıraya çıktı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi Portekiz üçüncü olurken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Venezuela ile berabere kalan Arjantin dördüncülüğe geriledi.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Ekim'de açıklanacak.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:01
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 40
Yorum
EY HACILAR FENERBAHÇE CEHENNEM GİBİ YANIYOR..DONMA DA OLMAYACAKSA..DURUM VAHİM.
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 5
Yorum
HK 2.RESİM DEKİ OYUNCULARI SEVMEM AMA HABERLERİ ÇARPITARAK YAPMAYIN BİRİ MAÇ İÇERSİNDE ÇEKİLMİŞ RESİM.DİĞERİ MAÇTAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE ÇEKİLMİŞ.
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Kocaman: Dersimiz savunma
Toplam 7
Yorum
TRFTR SORUYOR KAMENİYE MİLYON EOROLAR ÖDENİYOR..NEDEN..YEDEKTE PAS TUTSUN DİYE Mİ..
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