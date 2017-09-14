 Milli takım yükselişte – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Milli takım yükselişte

    Milli takım yükselişte

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak birden yükselerek 27. sırada yer aldı.

    FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, geçen ay 33. sırada bulunan Türkiye 27'nciliğe yükseldi.

    Ağustos sıralamasında zirveyi Brezilya'ya kaptıran son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, yeniden ilk sıraya çıktı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi Portekiz üçüncü olurken, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Venezuela ile berabere kalan Arjantin dördüncülüğe geriledi.

    Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Ekim'de açıklanacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:01
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