1 saatte tükendi!

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A Milli Takım'ın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 Ekim'de İzlanda ile yapacağı maçın biletleri bir saatte tükendi. TFF taraftarlara teşekkür etti. İzlanda maçı, Hırvatistan karşılaşması gibi Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak.
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ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.