 1 saatte tükendi! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    1 saatte tükendi!

    1 saatte tükendi!

    A Milli Takım'ın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 Ekim'de İzlanda ile yapacağı maçın biletleri bir saatte tükendi. TFF taraftarlara teşekkür etti. İzlanda maçı, Hırvatistan karşılaşması gibi Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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