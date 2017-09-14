1 saatte tükendi!

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 Ekim'de İzlanda ile yapacağı maçın biletleri bir saatte tükendi. TFF taraftarlara teşekkür etti. İzlanda maçı, Hırvatistan karşılaşması gibi Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak.