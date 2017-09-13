 Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde  tükendi – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde  tükendi

    Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde  tükendi

    A Milli Takımın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri 1 saat içinde tükendi.

    Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletlerine yoğun ilgi gösteren taraftarlar biletleri tüketti.

    A Milli Takımın,Dünya Kupası yolundaki en önemli karşılaşmalardan olan İzlanda maçını kazanması halinde puanını 17'e yükselterek 16 puanı bulunan İzlanda'yı geçme şansını elde edecek.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:30
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