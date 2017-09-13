Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
A Milli Takımın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri 1 saat içinde tükendi.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletlerine yoğun ilgi gösteren taraftarlar biletleri tüketti.
A Milli Takımın,Dünya Kupası yolundaki en önemli karşılaşmalardan olan İzlanda maçını kazanması halinde puanını 17'e yükselterek 16 puanı bulunan İzlanda'yı geçme şansını elde edecek.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:30
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 30
Yorum
fb11 Yılmaz vuralı getirin adamın asabını bozmayın
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Kartalsın, İrma kasırgası gibi yıkarsın!
Toplam 12
Yorum
karakartal Yani sizin bu sene dümdüz olduğunuz gibimi demek istiyorsun gfb.
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''Volkan’ın hedefi 40.5!''
Toplam 11
Yorum
FENERİN KALESİ BOŞ FENERİN KALESİ BOŞ.GELEN YETMİYORDU,ARTIK GELMEYEN TOP TA GOL OLMAYA BAŞLADI.
Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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