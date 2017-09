"Lucescu ayağıma geldi"

Eskişehir'de Hırvatistan'ı yenerek Milli Takım'ın küllerinden doğduğunu 10 Numara Muhabbet kanalında açıklayan Çakar, "Eskişehir'de bana göre önemli bir sürprize imza atarak Hırvatistan'ı yendik, küllerimizden doğduk. Beraberlikte bile her şey bitecekken, çok iyi oynamadığımız ama kötü de oynamadığımız bir maçta galip geldik. İzlanda'yı yenersek, en kötü play-off oynarız, yenemezsek eleniriz. Yine bir İzlanda maçı, yine kritik bir maç. Kazanırsak en kötü ikinci oluruz" dedi.



"UKRAYNA İSTESE, 5'LİK OLURDUK"

Mircea Lucescu'nun Ukrayna maçındaki ilk 11 tercihini eleştiren Çakar, "Çıkan 11'dehata vardı, sahadaki mücadele ruhunda hata vardı ve tabii ki hakemde hata vardı. Bu konuda Lucescu'yu eleştiriyorum. 3 günde ben rakibi tanıyamam dedin, e 2 gün geçince mi rakibi tanıdın? Ukrayna maçına çok kötü bir 11'le çıktık. İsmail, Şener.. Beklerimiz kötüydü. Mehmet Topal, Serdar Aziz, eh... Orta saha direncimiz yok, hücuma top götüremedik, üstüne bir de hakem eklenince 2-0 yenildik. Adamlar istese 5'lik olurduk" diye konuştu.



"KULÜPLERE YAPTIRIM UYGULARSAN, KİMSE YERİNDEN KIMILDAYAMAZ"

Yabancı sınırıyla ilgili konuşan Çakar, "Bu işi 2-3 gündür çok detaylı inceliyorum. Yabancının sınırlanmasının da, açık bırakılmasının da artıları eksileri var. Şu doğrudur diyemezsin. Sınırsız olduğunda, takımlar parasal anlamda zorlanmıyor. Vasıfsız Türk oyunculara 5-10 milyon bayılmıyor. Ancak şu bakış açısı da yanlış... Almanya'da Portekiz'de yabancı sınırı yok, biri Dünya, diğeri Avrupa şampiyonu... E senin altyapı oluşumun, vergi hukukun Almanya'daki gibi mi? Almanya'da köyden çıksan bile 8 yaşında ailen seni spor okuluna gönderiyor. Oranın yerel takımının alt takımında futbola başlıyor. Oradaki çocuk farelerin arasında soyunmuyor, çocuğa krampona 200 dolar ver de kendin al denmiyor. Kulüp kramponu kendisi ayarlıyor. Vasıflı hocalar tarafından eğitim görüyorsun ve oradan yürüyorsun. Türkiye'de öyle değil ki. Türkiye'de altyapı olmadığı için ve var olan altyapıları da vasıfsız hocalara emanet ettiğin için, hiçbir şey gelişmez. Eğer, kulüplere yaptırım uygularsan kimse yerinden kımıldayamaz" değerlendirmesinde bulundu.



"UKRAYNA MAÇI HAKEMİNE LAF ET, HIRVATİSTAN MAÇI HAKEMİNE LAF ETME!"

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında haftanın enlerini değerlendirdi.

İşte Çakar'ın enleri...

Haftanın galibiyeti: Hırvatistan

Haftanın mağlubiyeti: Ukrayna

Haftanın talihsiz açıklaması: Mircea Lucescu

Haftanın hüsranı: Ukrayna maçındaki futbol

Haftanın skandalı: İki kişinin aynı anda taç atması ve Oğuzhan'ın önce milli takıma alınmayıp, daha sonra alınması

Haftanın 10 numarası: Oğuzhan Özyakup

Sarı kart: Mircea Lucescu. "70 yaşında adamsın, 40 yıldır hocasın. Ukrayna maçından sonra yabancı sınırı gelsin de, Hırvatistan maçından sonra bu tartışma buranın konusu değil de... Ukrayna maçının hakemine laf et, Hırvatistan maçının hakemine dünyanın en iyisi de, böyle iş olmaz."

Kırmızı kart: FIFA Hakem Komitesi, İspanyol hakem Borbalan, Macar hakem Kassai. "Biriniz bizi, biriniz Hırvatistan'ı yaktınız. Ne bizi, ne başkasını yakın. Adam gibi maç yönetin."



"ÖZÜR DİLEMEK İÇİN AYAĞIMA GELDİ"

Ahmet Çakar, son olarak Mircea Lucescu ile 2003 yılında arasında yaşanan bir anısını anlattı. Çakar'ın anlattığı anı şu şekilde: "2003 yılında, Star televizyonunda Lucescu ile kavga ettim. Bana İtalyanca sen hakem misin gibi bir tabir kullandı. O zaman Lucescu'nun tek kupası var, o kupayı benim yönettiğim bir maçta Wembley'de aldı. Brescia'nın teknik direktörüyken, görüntüler çıktı, Kraliçe beni kutluyor, arkasından Lucescu geliyor... Daha sonra Lucescu, bana ettiği o laftan dolayı pişman oldu, hatasını anladı. Utandı. Bizim Serhat Ulueren'e, ben Ahmet hocayla barışmak istiyorum diyor. Gece saat 2'de, Halkalı'daki Star binasına geldi, Güvenlik bizi aradı, abi dedi, adının Mircea Lucescu olduğunu söyleyen 50-55 yaşında bir adam sizi görmeye gelmiş dedi. Alın dedik, kantini açtırdık, Su ısıttık, sallama çay koyduk, o zaman Lucescu, Beşiktaş Teknik Direktörü. Lucescu'nun tarzı, mütevazı, hoşgören... Benden özür dilemek için ayağıma geldi. Orada tanıştım kendisiyle. Lucescu'ya sevgim ve saygım var.