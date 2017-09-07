Türkler bitti demeden bitmez
Spor Bakanı Bak, “Bizimkilerin kuralı bu” dedi ve ekledi: “Hırvatistan engelini aştık. İzlanda ve Finlandiya sınavlarını da geçip, Dünya Kupası’na gideceğiz” “Çocuklarımız çok iyi mücadele etti. Bize büyük bir gurur yaşattılar. Yolumuza devam ediyoruz”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın önceki gece Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçıyla ilgili konuştu. Eskişehir'deki karşılaşmayı yerinde takip eden Bakan Bak, ay-yıldızlı futbolcularımıza övgüler yağdırdı. Finaller yolunda önemli bir engeli aştıklarını belirten Osman Aşkın Bak, "Ukrayna maçı sonrasında da demiştim; '3 maç daha oynayacağız.' Maçlar oynanmadan bitmiyor. İnşallah İzlanda ve Finlandiya sınavlarını da geçip, 2018 Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.
ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Futbolcuların Hırvatistan karşısında çok iyi mücadele ettiğini de kaydeden Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı: "Hepsini tebrik ediyoruz. Bize büyük bir gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu."
İPLER ELİMİZDE
Hırvatistan galibiyeti ile puanını 14'e çıkaran A Milli Takım, Dünya Kupası Finalleri yolunda umutlarını artırdı. Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçları kazanması halinde büyük avantaj elde edecek. Milli Takım, rakiplerinin de birbiriyle oynayacağı karşılaşmalar göz önüne alındığında grupta ikinciliği garantilerken, birinci
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:37
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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