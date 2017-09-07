 Türkler bitti demeden bitmez – Fotomaç – 07 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Türkler bitti demeden bitmez

    Türkler bitti demeden bitmez

    Spor Bakanı Bak, “Bizimkilerin kuralı bu” dedi ve ekledi: “Hırvatistan engelini aştık. İzlanda ve Finlandiya sınavlarını da geçip, Dünya Kupası’na gideceğiz” “Çocuklarımız çok iyi mücadele etti. Bize büyük bir gurur yaşattılar. Yolumuza devam ediyoruz”

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın önceki gece Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçıyla ilgili konuştu. Eskişehir'deki karşılaşmayı yerinde takip eden Bakan Bak, ay-yıldızlı futbolcularımıza övgüler yağdırdı. Finaller yolunda önemli bir engeli aştıklarını belirten Osman Aşkın Bak, "Ukrayna maçı sonrasında da demiştim; '3 maç daha oynayacağız.' Maçlar oynanmadan bitmiyor. İnşallah İzlanda ve Finlandiya sınavlarını da geçip, 2018 Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.

    ÖVGÜLER YAĞDIRDI
    Futbolcuların Hırvatistan karşısında çok iyi mücadele ettiğini de kaydeden Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı: "Hepsini tebrik ediyoruz. Bize büyük bir gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu."

    İPLER ELİMİZDE
    Hırvatistan galibiyeti ile puanını 14'e çıkaran A Milli Takım, Dünya Kupası Finalleri yolunda umutlarını artırdı. Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçları kazanması halinde büyük avantaj elde edecek. Milli Takım, rakiplerinin de birbiriyle oynayacağı karşılaşmalar göz önüne alındığında grupta ikinciliği garantilerken, birinci

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkler bitti demeden bitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.