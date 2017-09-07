Türkler bitti demeden bitmez

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın önceki gece Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçıyla ilgili konuştu. Eskişehir'deki karşılaşmayı yerinde takip eden Bakan Bak, ay-yıldızlı futbolcularımıza övgüler yağdırdı. Finaller yolunda önemli bir engeli aştıklarını belirten Osman Aşkın Bak, "Ukrayna maçı sonrasında da demiştim; '3 maç daha oynayacağız.' Maçlar oynanmadan bitmiyor. İnşallah İzlanda ve Finlandiya sınavlarını da geçip, 2018 Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Futbolcuların Hırvatistan karşısında çok iyi mücadele ettiğini de kaydeden Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı: "Hepsini tebrik ediyoruz. Bize büyük bir gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu."

İPLER ELİMİZDE

Hırvatistan galibiyeti ile puanını 14'e çıkaran A Milli Takım, Dünya Kupası Finalleri yolunda umutlarını artırdı. Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçları kazanması halinde büyük avantaj elde edecek. Milli Takım, rakiplerinin de birbiriyle oynayacağı karşılaşmalar göz önüne alındığında grupta ikinciliği garantilerken, birinci