İlk kutlayan Erdoğan
Hırvatistan zaferi sonrası millileri kutlayan ilk isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı
A Mili Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0'la geçtiği Dünya Kupası Eleme maçının ardından soyunma odasında büyük bir sevinç vardı. Ay-yıldızlıların zaferini kutlayan ilk isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Telefonla soyunma odasındaki coşkuya ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcuları tebrik edip, gelecek maçlar için de başarı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolculara, "Dünya Kupası Finalleri'ne gideceğinize inanıyorum" dediği de öğrenildi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:38
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
İlk kutlayan Erdoğan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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