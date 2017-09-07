 İlk kutlayan Erdoğan – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    İlk kutlayan Erdoğan

    İlk kutlayan Erdoğan

    Hırvatistan zaferi sonrası millileri kutlayan ilk isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı

    A Mili Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0'la geçtiği Dünya Kupası Eleme maçının ardından soyunma odasında büyük bir sevinç vardı. Ay-yıldızlıların zaferini kutlayan ilk isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Telefonla soyunma odasındaki coşkuya ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcuları tebrik edip, gelecek maçlar için de başarı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolculara, "Dünya Kupası Finalleri'ne gideceğinize inanıyorum" dediği de öğrenildi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:38
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