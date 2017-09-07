İlk kutlayan Erdoğan

A Mili Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0'la geçtiği Dünya Kupası Eleme maçının ardından soyunma odasında büyük bir sevinç vardı. Ay-yıldızlıların zaferini kutlayan ilk isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Telefonla soyunma odasındaki coşkuya ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcuları tebrik edip, gelecek maçlar için de başarı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolculara, "Dünya Kupası Finalleri'ne gideceğinize inanıyorum" dediği de öğrenildi.