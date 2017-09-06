Zekice oynadık

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, “Şimdi sıra İzlanda maçında. Zafer zaferi çağırıyor. Onu da kazanırsak bir anlamı olur” dedi. Luce, maçın hakemi Kassai’yi de övdü

A MİLLİ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta oyuncularının çok akıllı oynadıklarını ve önemli bir zafer kazandıklarını söyledi. Rumen hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar, zekice oynadılar. Organize oldular ve tutkulu oynadılar. Golü bulmak için Kharkiv'de olduğunun aksine hata yapmadılar. Şimdi en önemlisi İzlanda'ya karşı kazanmak. Zafer zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız lazım" dedi. Luce, taraftar için de "Muhteşem" ifadesini kullandı.



'BİR AY SONRA DAHA İYİ OLACAK'

Hırvatistan hocası Cacic'in "Penaltımız gözardı edildi" açıklaması sorulan Lucescu, "Kassai şu anda en iyi hakemlerden biri. Keşke Ukrayna maçında da Kassai olsaydı. Bize karşı bir penaltı verebilirdi ama kasti bir hareket yoktu. Doğru karar verdi" dedi. Ukrayna karşısında sahaya sürdüğü 11'in yanlış olmadığını da belirten Luce, son olarak "Bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz" diye konuştu.