Zekice oynadık
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, “Şimdi sıra İzlanda maçında. Zafer zaferi çağırıyor. Onu da kazanırsak bir anlamı olur” dedi. Luce, maçın hakemi Kassai’yi de övdü
'BİR AY SONRA DAHA İYİ OLACAK'
Hırvatistan hocası Cacic'in "Penaltımız gözardı edildi" açıklaması sorulan Lucescu, "Kassai şu anda en iyi hakemlerden biri. Keşke Ukrayna maçında da Kassai olsaydı. Bize karşı bir penaltı verebilirdi ama kasti bir hareket yoktu. Doğru karar verdi" dedi. Ukrayna karşısında sahaya sürdüğü 11'in yanlış olmadığını da belirten Luce, son olarak "Bir ay sonra çok daha iyi bir takım göreceksiniz" diye konuştu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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