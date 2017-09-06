Türkiye maçı öncesi açıklama
İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Aron Gunnarsson, Ukrayna karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Finlandiya karşısında aldıkları mağlubiyeti Ukrayna'yı oynadıkları güzel futbolla 2-0 yenerek unutturan İzlanda'da takım kaptanı orta saha oyuncusu Aron Gunnarsson maç sonrası takımın performansı hakkında konuştu ve teknik heyete övgülerde bulundu.
Ukrayna galibiyeti sonrası ikinci sıraya yerleştiklerini belirten Gunnarsson "Bu galibiyet sonrası takımımla gurur duydum. Bizim stadımızda kimle oynarsak oynayalım her maç rakip için zordur. Taraftarımız bize harika bir enerji veriyor. Teknik direktörümüz Freyr Alexandersson bir yıldır bizi bu maça hazırlıyordu. Sahada ne zaman ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Ukrayna iyi bir takım olsa da onlara özel olarak hazırlandık. 3 puan alıp Hırvatistan'ı yakaladık. Bu galibiyetle Finlandiya yenilgisini de unutturup taraftara kendimizi affettirdik" şeklinde konuştu.
İzlanda bir sonraki karşılaşmada 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda A Milli Takım'ımızın konuğu olacak.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 4
Yorum
milli Milli maç ama halen takım futbolcusu gibi bakılıyor onun için milli takım buralarda bu kafalar değişmediği sürece buralarda devam
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 8
Yorum
gs yıllık 5 milyon euro 3 yıl için 20 mılyon lıra bonservis 25 milyon lira yapma trabzon valla batarsın billa batarsın
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Şener'den Emre Belözoğlu açıklaması
Toplam 1
Yorum
metin ya kardesim bu emre ve volkan yuzunden insanlar milli takimdan sogudu bu adamlar bizi dunya sampiyonumu yaptida vazgecimiyor bunlardan
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