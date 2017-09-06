Türkiye maçı öncesi açıklama

Finlandiya karşısında aldıkları mağlubiyeti Ukrayna'yı oynadıkları güzel futbolla 2-0 yenerek unutturan İzlanda'da takım kaptanı orta saha oyuncusu Aron Gunnarsson maç sonrası takımın performansı hakkında konuştu ve teknik heyete övgülerde bulundu.

Ukrayna galibiyeti sonrası ikinci sıraya yerleştiklerini belirten Gunnarsson "Bu galibiyet sonrası takımımla gurur duydum. Bizim stadımızda kimle oynarsak oynayalım her maç rakip için zordur. Taraftarımız bize harika bir enerji veriyor. Teknik direktörümüz Freyr Alexandersson bir yıldır bizi bu maça hazırlıyordu. Sahada ne zaman ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Ukrayna iyi bir takım olsa da onlara özel olarak hazırlandık. 3 puan alıp Hırvatistan'ı yakaladık. Bu galibiyetle Finlandiya yenilgisini de unutturup taraftara kendimizi affettirdik" şeklinde konuştu.

İzlanda bir sonraki karşılaşmada 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda A Milli Takım'ımızın konuğu olacak.