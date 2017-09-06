Ozan ıslıklarla girdi
Yeni bir sayfa açtı
Hırvatistan ile oynadığı 8 maçta hiç galibiyet alamayan (5B-3M) ve bu maçların hiçbirinde öne geçemeyen milliler, dün bu fobisini yendi. Milliler, Hırvatistan ile oynadığı 9. Maçta toplamda 825 dakika sonra ilk kez öne geçti ve maçı da 1-0 galibiyetle tamamladı.
Anadolu'da destan yazdı
Son 13 iç saha maçında maç kaybetmeyen Türkiye, Hırvatistan karşısında da bu geleneği sürdürdü. Oynadığı 14 maçın 10'unu kazanan A Milli Takımımız, 4'ünde ise berabere kaldı. Kısacası, Eskişehir'de de kazanan millilerimizin bileği Anadolu'ya geçtiğinden beri bükülmüyor.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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