Ozan ıslıklarla girdi

Milli Takım, Eskişehir'de büyük coşku ile karşılandı ama Ozan Tufan tepkilerden kurtulamadı. Son dönemde oynadığı futbol ve fazla kilolarıyla gündemde olan futbolcu, 82'de oyuna girerken ıslıklandı. Oyundan çıkan Burak, Ozan'ın alkışlanlanmasını istedi.



Yeni bir sayfa açtı

Hırvatistan ile oynadığı 8 maçta hiç galibiyet alamayan (5B-3M) ve bu maçların hiçbirinde öne geçemeyen milliler, dün bu fobisini yendi. Milliler, Hırvatistan ile oynadığı 9. Maçta toplamda 825 dakika sonra ilk kez öne geçti ve maçı da 1-0 galibiyetle tamamladı.



Anadolu'da destan yazdı

Son 13 iç saha maçında maç kaybetmeyen Türkiye, Hırvatistan karşısında da bu geleneği sürdürdü. Oynadığı 14 maçın 10'unu kazanan A Milli Takımımız, 4'ünde ise berabere kaldı. Kısacası, Eskişehir'de de kazanan millilerimizin bileği Anadolu'ya geçtiğinden beri bükülmüyor.