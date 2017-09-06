Milliler ateşi yaktı

Ukrayna maçındaki vasat

Milli Takım, Hırvatistan maçıyla hayata döndü. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatları Eskişehir'de ağırlayan milliler, Cenk Tosun'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Mircea Lucescu takımın başına getirilirken Ukrayna karşısında ortaya konulan kötü futbol bir anda eleştirilerin artmasına yol açmıştı.



OĞUZHAN YOLU AÇTI

Bu psikoloji ile Hırvatistan karşısına çıkan ay-yıldızlılar mücadeleci bir futbol ortaya koysa da golleri getirecek pozisyonları bulmakta zorlandı. Zaman zaman kalesinde de pozisyon gördü. Dakikalar geçtikçe heyecan artarken aradığımız gole 75. dakikada ulaştık. Oğuzhan'ın şutunda top kaleciden döndü. Sağa kat eden Cenk Tosun bu fırsatı kaçırmadı yerden bir vuruşla Subasic'i mat etti. Bu skoru korumayı başaran milliler, Hırvatistan'ı normal süre içinde ilk kez mağlup etti ve puanını 14'e yükseltti.



DEVAMI 6 EKİM'DE

Hırvatlarla farkı 2'ye düşüren Türkiye, averajla 4. sırada yer aldı ve Dünya Kupası umutlarını yeniden yeşertti. Hırvatistan galibiyetiyle iyice havaya giren A Milli Takımımız, gruptaki 9. maçını 6 Ekim'de İzlanda ile oynayacak. Aynı tarihte grubumuzda Hırvatistan-Finlandiya ve Kosova-Ukrayna maçları da oynanacak. İzlanda karşısında da galip gelmemiz halind