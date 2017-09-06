Milliler ateşi yaktı
Ukrayna maçındaki vasat
OĞUZHAN YOLU AÇTI
Bu psikoloji ile Hırvatistan karşısına çıkan ay-yıldızlılar mücadeleci bir futbol ortaya koysa da golleri getirecek pozisyonları bulmakta zorlandı. Zaman zaman kalesinde de pozisyon gördü. Dakikalar geçtikçe heyecan artarken aradığımız gole 75. dakikada ulaştık. Oğuzhan'ın şutunda top kaleciden döndü. Sağa kat eden Cenk Tosun bu fırsatı kaçırmadı yerden bir vuruşla Subasic'i mat etti. Bu skoru korumayı başaran milliler, Hırvatistan'ı normal süre içinde ilk kez mağlup etti ve puanını 14'e yükseltti.
DEVAMI 6 EKİM'DE
Hırvatlarla farkı 2'ye düşüren Türkiye, averajla 4. sırada yer aldı ve Dünya Kupası umutlarını yeniden yeşertti. Hırvatistan galibiyetiyle iyice havaya giren A Milli Takımımız, gruptaki 9. maçını 6 Ekim'de İzlanda ile oynayacak. Aynı tarihte grubumuzda Hırvatistan-Finlandiya ve Kosova-Ukrayna maçları da oynanacak. İzlanda karşısında da galip gelmemiz halind
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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