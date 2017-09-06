Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
A Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyet sonrası grupta işler karıştı. İşte Millilerimizin grupta kalan maçları ve puan tablosu...
Türkiye'nin Hırvatistan'ı yenmesi İzlanda'nın da Ukrayna karşısında galibiyet alması sonrası grupta hesaplar karıştı. Hırvatistan ile İzlanda 16 puanla liderliği paylaşırken Ukrayna ile Milli Takımımız 14 puanla zirve takibinde...
Lider çıkma şansımız yüksek
Millilerimizin grupta kalan son iki maçı kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkması garanti. Grubun son maçı olan Ukrayna -Hırvatistan maçının da berabere bitmesi durumunda Millilerimiz 2018 Dünya Kupasına lider olarak gidecek...
Türkiye: İzlanda, Finlandiya
Hırvatistan: Finlandiya, Ukrayna
İzlanda: Türkiye, Kosova
Ukrayna: Kosova, Hırvatistan
Puan durumu
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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