Lucescu: Oyuncularımla tartışarak hazırlandık
Türkiye A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Lucescu'nun sözleri:
"Çok iyi bir takım karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok zekice oynayarak, çok iyi organize olarak böyle bir galibiyet aldık. Onları çok iyi hazırladım. Birlikte çok tartıştık. Beraberce Hırvatistan'ı tartıştık ve oyuncularım söylediğim her şeyi yaptılar."
"Ukrayna'yı da yenseydik bu zaferden sonra çok daha büyük bir başarı elde edecektik. Futbolcularımı çok tebrik ediyorum. Dünya Kupası'na katılma şansımızı diri tuttular."
"Bütün takımlar Dünya Kupası'na gidebilir. İzlanda maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Maç içinde özverili ve disiplinli oynayan bir takıma karşı bu galibiyet elde edildi. İzlanda maçında da buna benzer bir oyun oynamamız lazım."
"Tolga'yı listeye alamadık, Burak çok az antrenman yaptı. Arda'nın durumunu zaten biliyorsunuz. Umarım bu futbolcular takımlarında da oynayarak daha iyi seviyeye gelir. Çağlar ve Nuri harika iş çıkardı. Artık sahaya güvenerek koyabileceğimiz daha çok oyuncu var."
LUCESCU SİFTAH YAPTI
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.
Ay-yıldızlı ekip, bir ay önce göreve getirilen Lucescu idaresindeki ilk maçında Ukrayna karşısında sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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