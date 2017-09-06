 Kırmızı beyaz karnaval – Fotomaç – 06 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kırmızı beyaz karnaval

    Kırmızı beyaz karnaval

    Dev pankart, 35 bin bayrak, 90 dakika susmayan muhteşem tribünler

    Eskişehir, Milli Takıma bir kez daha muhteşem şekilde ev sahipliği yaptı. Stat dev pankart ve bayraklarla kırmızı-beyaz denize döndü. 90 dakika coşku büyüktü. Hazırlanan dev pankartta "Hep birlikte yeni zaferlere" yazıyordu. Maçtan önce her koltuğa şanlı bayrağımız yerleştirilmişti. Seremoniyle birlikte 35 bin bayrak dalgalandı. Es-Es bandonun önderliğinde 90 dakika susmayan tribünler görsel şölene tezahürat desteği de verdi.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kırmızı beyaz karnaval haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.