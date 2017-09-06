Kırmızı beyaz karnaval

Dev pankart, 35 bin bayrak, 90 dakika susmayan muhteşem tribünler

Eskişehir, Milli Takıma bir kez daha muhteşem şekilde ev sahipliği yaptı. Stat dev pankart ve bayraklarla kırmızı-beyaz denize döndü. 90 dakika coşku büyüktü. Hazırlanan dev pankartta "Hep birlikte yeni zaferlere" yazıyordu. Maçtan önce her koltuğa şanlı bayrağımız yerleştirilmişti. Seremoniyle birlikte 35 bin bayrak dalgalandı. Es-Es bandonun önderliğinde 90 dakika susmayan tribünler görsel şölene tezahürat desteği de verdi.