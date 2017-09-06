Kadroyu yeniledi

Lucescu, Ukrayna 11’inin 7’sini kulübeye çekti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Ukrayna maçına göre Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Lucescu, Hırvatistan karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan oluşturdu. Deneyimli teknik adam, Ukrayna maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.



Tolga Ciğerci kadro dışı

Ay-yıldızlı ekipte Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Yunus Mallı ve Emre Mor ise yedek soyundu. Yusuf Yazıcı, Tolga Ciğerci ve Enes Ünal ise kadroda bulunmadı. İkinci yarıda Okay, Emre, Ozan Tufan oyuna dahil oldu.