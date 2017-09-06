Kadroyu yeniledi
Lucescu, Ukrayna 11’inin 7’sini kulübeye çekti
Tolga Ciğerci kadro dışı
Ay-yıldızlı ekipte Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Yunus Mallı ve Emre Mor ise yedek soyundu. Yusuf Yazıcı, Tolga Ciğerci ve Enes Ünal ise kadroda bulunmadı. İkinci yarıda Okay, Emre, Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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