 İzlanda’dan dev adım – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    İzlanda’dan dev adım

    İzlanda’dan dev adım
    Grubumuzda zirve mücadelesi verdiğimiz rakiplerimizden İzlanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İzlanda 47. dakikada Sigurdsson ile öne geçti. 66'da aynı oyuncu farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleden 3 puanla ayrılan İzlanda puanını 16'ya yükseltti ve 2. sıraya çıktı.

    FİNLANDİYA SON ANDA: 0-1
    Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Kosova sahasında Finlandiya'yı ağırladı. Tek puanını Finlandiya'dan alan Kosovalılar rakibine karşı uzun süre direndi ancak dakikalar 83'ü gösterirken Finlandiya golü buldu. Tecrübeli golcü Teemu Pukki Kosova ağlarını sarsmayı başardı. Finliler maç sonunda 3 puandan dolayı keyifliydi.

    8 TAKIM GARANTiLEDi
    RUSYA'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası için adını yazdıran 8 takım belli. Organizatör Rusların haricinde 7 takım daha finallere kaldı.

    İşte o liste:
    Rusya

    Brezilya

    İran

    Japonya

    Meksika

    Belçika

    Güney Kore

    Suudi Arabistan
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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