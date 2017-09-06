İzlanda’dan dev adım
FİNLANDİYA SON ANDA: 0-1
Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Kosova sahasında Finlandiya'yı ağırladı. Tek puanını Finlandiya'dan alan Kosovalılar rakibine karşı uzun süre direndi ancak dakikalar 83'ü gösterirken Finlandiya golü buldu. Tecrübeli golcü Teemu Pukki Kosova ağlarını sarsmayı başardı. Finliler maç sonunda 3 puandan dolayı keyifliydi.
8 TAKIM GARANTiLEDi
RUSYA'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası için adını yazdıran 8 takım belli. Organizatör Rusların haricinde 7 takım daha finallere kaldı.
İşte o liste:
Rusya
Brezilya
İran
Japonya
Meksika
Belçika
Güney Kore
Suudi Arabistan
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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