İzlanda’dan dev adım

Grubumuzda zirve mücadelesi verdiğimiz rakiplerimizden İzlanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İzlanda 47. dakikada Sigurdsson ile öne geçti. 66'da aynı oyuncu farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleden 3 puanla ayrılan İzlanda puanını 16'ya yükseltti ve 2. sıraya çıktı.



FİNLANDİYA SON ANDA: 0-1

Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Kosova sahasında Finlandiya'yı ağırladı. Tek puanını Finlandiya'dan alan Kosovalılar rakibine karşı uzun süre direndi ancak dakikalar 83'ü gösterirken Finlandiya golü buldu. Tecrübeli golcü Teemu Pukki Kosova ağlarını sarsmayı başardı. Finliler maç sonunda 3 puandan dolayı keyifliydi.



8 TAKIM GARANTiLEDi

RUSYA'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası için adını yazdıran 8 takım belli. Organizatör Rusların haricinde 7 takım daha finallere kaldı.



İşte o liste:

Rusya



Brezilya



İran



Japonya



Meksika



Belçika



Güney Kore



Suudi Arabistan