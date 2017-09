İçeride büyük coşku

Hırvatistankarşısında aldığımız galibiyet sonrasında A Milli Takım futbolcuları hem saha, hem soyunma odasında büyük coşku yaşadılar., içeride yaşanan sevinci sosyal medyadan an be an paylaştı. İlk olarak takımla yaptığı selfie'yi 'Aslanlar' diye paylaşan milli futbolcu, daha sonraile çekilmiş fotoğrafına '' yazdı. Burak, galibiyet golünü atan Cenk ile çekildiği fotoğrafa da "" mesajını ekledi.