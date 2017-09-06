 İçeride büyük coşku – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    İçeride büyük coşku

    İçeride büyük coşku

    A Milli Takım futbolcuları maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşarken Burak Yılmaz o anları an be an sosyal medyadan paylaştı

    Hırvatistan karşısında aldığımız galibiyet sonrasında A Milli Takım futbolcuları hem saha, hem soyunma odasında büyük coşku yaşadılar. Burak Yılmaz, içeride yaşanan sevinci sosyal medyadan an be an paylaştı. İlk olarak takımla yaptığı selfie'yi 'Aslanlar' diye paylaşan milli futbolcu, daha sonra Arda Turan ile çekilmiş fotoğrafına 'Sonuna kadar' yazdı. Burak, galibiyet golünü atan Cenk ile çekildiği fotoğrafa da "Golcüm be" mesajını ekledi.



    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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