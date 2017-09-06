Hakan Çalhanoğlu cezalı

Ay-Yıldızlı ekibimizde Hakan Çalhanoğlu, dün akşam oynanan Hırvatistan mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 42. dakikasında gelişen Hırvatistan atağında rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gören Milanlı futbolcu, 6 Ekim'de İzlanda ile oynayacağımız mücadelede forma giyemeyecek.



Nuri yeni yaşında sahada

Milli takımın deneyimli isimlerinden Nuri Şahin, doğum gününde oynanan Hırvatistan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşına basan futbolcu için Hırvatistan karşılaşması öncesinde kamp yapılan otelde pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Dün çok iyi bir oyun ortaya koyan Nuri, 87'de yerini Okay'a bırakırken büyük alkış topladı.