Erdoğan’dan kutlama

A Milli Takım'ın Eskişehir'de Hırvatistan ile oynadığı mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, karşılaşmanın ardından Yeni Eskişehir Stadı'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bugün iyi mücadele etti. Gol de iyi zamanda geldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Soyunma odasında Cumhurbaşkanımız da aradı, tebrik etti mili sporcularımızı. Bu akşam bize büyük gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu" ifadesini kullandı