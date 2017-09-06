 Erdoğan’dan kutlama – Fotomaç – 06 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Erdoğan’dan kutlama

    Erdoğan’dan kutlama
    A Milli Takım'ın Eskişehir'de Hırvatistan ile oynadığı mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, karşılaşmanın ardından Yeni Eskişehir Stadı'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bugün iyi mücadele etti. Gol de iyi zamanda geldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Soyunma odasında Cumhurbaşkanımız da aradı, tebrik etti mili sporcularımızı. Bu akşam bize büyük gurur yaşattılar. Yola devam diyoruz, en son Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez; bizimkilerin kuralı bu" ifadesini kullandı
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erdoğan’dan kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.