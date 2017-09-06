'CENK'averler
Hırvatistan’ı Cenk Tosun’un golüyle 1-0 yenerek zafere uzandık, Dünya Kupası’na katılma umudumuzu yeşerttik
Bu değişiklikler milli takımımızı coşturdu. Maçın büyük bölümünde daha baskılı oynayan milli takımımızı zafere taşıyan gol 75'inci dakikada geldi. Oğuzhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Subasic'ten dönen topu Cenk Tosun ağlara yollayarak Türkiye'yi sevince boğdu. Millilerimiz bu golle maçı kazanarak puanını 14'e yükseltti ve ilk ikiye kalma umudunu korudu.
Biz bitti demeden bitmez pic.twitter.com/vLQtGgk90q— Fotomaç (@fotomac) 5 Eylül 2017
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
-
Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
-
'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
-
Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
'CENK'averler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.