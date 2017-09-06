'CENK'averler

Biz bitti demeden bitmez pic.twitter.com/vLQtGgk90q — Fotomaç (@fotomac) 5 Eylül 2017

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası elemelerinde "olmak ya da olmamak" maçından zaferle ayrıldı. 80 milyonluk'nin desteğini arkasına alan millilerimiz, kendilerine yakışanı yaptı ve'deki muhteşem atmosferde'ı 1-0 yenerek, gruptaki rakiplerinemesajı verdi.'ya yenildiğimiz maçtan dün gece sadece 4 isim ilk 11'deydi.Bu değişiklikler milli takımımızı coşturdu. Maçın büyük bölümünde daha baskılı oynayan milli takımımızı zafere taşıyan gol 75'inci dakikada geldi.'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci'ten dönen topuağlara yollayarak'yi sevince boğdu. Millilerimiz bu golle maçı kazanarak puanını 14'e yükseltti ve ilk ikiye kalma umudunu korudu.