 'CENK'averler – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    'CENK'averler

    'CENK'averler

    Hırvatistan’ı Cenk Tosun’un golüyle 1-0 yenerek zafere uzandık, Dünya Kupası’na katılma umudumuzu yeşerttik

    Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası elemelerinde "olmak ya da olmamak" maçından zaferle ayrıldı. 80 milyonluk Türkiye'nin desteğini arkasına alan millilerimiz, kendilerine yakışanı yaptı ve Eskişehir'deki muhteşem atmosferde Hırvatistan'ı 1-0 yenerek, gruptaki rakiplerine "Biz bitti demeden bitmez" mesajı verdi. Ukrayna'ya yenildiğimiz maçtan dün gece sadece 4 isim ilk 11'deydi.

    Bu değişiklikler milli takımımızı coşturdu. Maçın büyük bölümünde daha baskılı oynayan milli takımımızı zafere taşıyan gol 75'inci dakikada geldi. Oğuzhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Subasic'ten dönen topu Cenk Tosun ağlara yollayarak Türkiye'yi sevince boğdu. Millilerimiz bu golle maçı kazanarak puanını 14'e yükseltti ve ilk ikiye kalma umudunu korudu.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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