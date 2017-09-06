 Arda: Bu ülkeye canımız feda – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Arda: Bu ülkeye canımız feda

    Arda: Bu ülkeye canımız feda

    Hırvatistan maçında kaptan olarak sahaya çıkan ve 71'de yerini Emre Mor'a bırakan , maçtan sonra sevinçliydi.

    Eskişehir halkına teşekkür eden Barcelonalı yıldız, "Yeniden bir arada olmak çok güzel. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu vatana canımız feda. Gidecek başka yerimiz yok. Herkes bunu bilsin. Bugün hissederek oynadık. Hem duygusal, hem fiziksel açıdan zor durumdaydık. Bugün Oğuzhan, Çağlar, Nuri çok iyiydi. Sadece ülkemizin insanı bize inansın. Bütün şartları zorlarız" dedi.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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