Arda: Bu ülkeye canımız feda

Hırvatistan maçında kaptan olarak sahaya çıkan ve 71'de yerini Emre Mor'a bırakan Arda Turan, maçtan sonra sevinçliydi.

Eskişehir halkına teşekkür eden Barcelonalı yıldız, "Yeniden bir arada olmak çok güzel. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu vatana canımız feda. Gidecek başka yerimiz yok. Herkes bunu bilsin. Bugün hissederek oynadık. Hem duygusal, hem fiziksel açıdan zor durumdaydık. Bugün Oğuzhan, Çağlar, Nuri çok iyiydi. Sadece ülkemizin insanı bize inansın. Bütün şartları zorlarız" dedi.



