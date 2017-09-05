Yıldız oyuncumuz cezalı duruma düştü
2018 Dünya Kupası I Grubu eleme karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu, Hırvatistan maçında gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.
2018 Dünya Kupası I Grubu eleme maçında Hırvatistan'ı konuk eden Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu 39. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Kritik bir kontra atağı kesen Hakan, gördüğü sarı kart sonrası İzlanda maçında cezalı duruma düştü.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:35
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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