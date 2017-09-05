Yıldız oyuncumuz cezalı duruma düştü

2018 Dünya Kupası I Grubu eleme maçında Hırvatistan'ı konuk eden Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu 39. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Kritik bir kontra atağı kesen Hakan, gördüğü sarı kart sonrası İzlanda maçında cezalı duruma düştü.