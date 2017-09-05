 Yıldız oyuncumuz cezalı duruma düştü – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Yıldız oyuncumuz cezalı duruma düştü

    Yıldız oyuncumuz cezalı duruma düştü

    2018 Dünya Kupası I Grubu eleme karşılaşmasında , Hırvatistan maçında gördüğü sarı kartla İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

    2018 Dünya Kupası I Grubu eleme maçında Hırvatistan'ı konuk eden Milli Takımımızda 39. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Kritik bir kontra atağı kesen Hakan, gördüğü sarı kart sonrası İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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