Ya herro ya merro!

Türkiye, 2018 Dünya Kupası öncesi gruptaki belki de en önemli maçında lider durumdaki Hırvatistan'ı konuk ediyor. Ay-Yıldızlılar, bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılması gerekiyor. Bu maçı kazanamazsak yolun sonuna geleceğiz.

İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Bu durumun farkında olan Lucescu ise kadroda revizyona gitti. Beklentilerin aksine Ömer Toprak'a kadroda yer vermeyen Rumen teknik adam, büyük tepkilerin geldiği Mehmet Topal'ı yine stoper mevkinde oynatacak. Sol kanata İsmail'in yerine Caner'i alan, sağ kanatta ise Kaan'a görev verecek olan Lucescu, stoprde ise Çağlar ile Mehmet'i birlikte oynatacak.

ORTA SAHA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Tecrübeli çalıştırıcı orta sahada ise bambaşka bir dizilişle karşımıza çıktı. Ukrayna maçında forma şansı bulamayan Nuri bugün ilk 11'de yer alırken, Hakan Çalhanoğlu ise Ukrayna maçında olduğu gibi yine maça ilk 11'de başlayacak. Cumartesi günü oynanan maça yedek başlayan Arda ve Oğuzhan da bugün ilk 11'de şans bulan isimler arasında.

NİYETİNİ BELLİ ETTİ

Lucescu, forvet hattında ise Cenk ve Burak'a görev vererek bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktığını herkese göstermiş durumda.

PEKİ BU KADROYLA NE YAPARIZ

Grupta lider durumda bulunan Hırvatistan maçına böyle bir kadroyla çıkan Lucescu, önemli riskler de almış olacak. Son 4 maçında kalesinde sadece 1 gol gören Hırvatistan savunması aşmak için çift forvetle sahada olacak Ay-Yıldızlılarımız, savunmada açıklar verebilir. Kadrosunda Luka Modric ve Mario Mandzukic gibi önemli yıldızların yer aldığı Hırvatlar, yakaladıkları ender pozisyonları dahi golle sonuçlandırabilir.