Türkiye-Hırvatistan I CANLI

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen olan A Milli Takımımızın Hırvatistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Zorlu mücadeleyi Macaristan Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21:45'te başladı. Türkiye 11 puanla 4. sırada yer alırken, Hırvatistan 16 puanla ilk sırada bulunuyor.







İLK 11'LER



TÜRKİYE: Volkan, Caner, Çağlar, Mehmet Topal, Kaan, Oğuzhan, Nuri, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cenk, Burak



HIRVATİSTAN: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Kovacic, Badelj, Modric; Perisic, Kalinic, Brozovic