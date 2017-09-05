Türkiye-Hırvatistan I CANLI
Türkiye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı konuk ediyor.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen olan A Milli Takımımızın Hırvatistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Zorlu mücadeleyi Macaristan Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21:45'te başladı. Türkiye 11 puanla 4. sırada yer alırken, Hırvatistan 16 puanla ilk sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Volkan, Caner, Çağlar, Mehmet Topal, Kaan, Oğuzhan, Nuri, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cenk, Burak
HIRVATİSTAN: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Kovacic, Badelj, Modric; Perisic, Kalinic, Brozovic
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:38
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Muslera’ya yedek aranıyor
Toplam 7
Yorum
gss altınordudan berkeyi almayı akıl edecek birileri yokmudur oralarda alooooo
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Muslera’ya yedek aranıyor
Toplam 7
Yorum
Melek Taşkın Muslera sana yedek kaleci lazım değil sen tek halinle her işi başarısını
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Özbek: 5. yıldızın temelini kurduk
Toplam 8
Yorum
gıybet temel attık ayağına yerin yedi kat dibine girdin ya hayırlısı. bu transferlerle senin bilanço hesabı şaşar, yaz bu lafımı. icralık olma yine
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