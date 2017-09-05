 Türkiye-Hırvatistan I CANLI – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Türkiye-Hırvatistan I CANLI

    Türkiye-Hırvatistan I CANLI

    Türkiye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı konuk ediyor.

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen olan A Milli Takımımızın Hırvatistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    Zorlu mücadeleyi Macaristan Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21:45'te başladı. Türkiye 11 puanla 4. sırada yer alırken, Hırvatistan 16 puanla ilk sırada bulunuyor.



    İLK 11'LER

    TÜRKİYE:     Volkan, Caner, Çağlar, Mehmet Topal, Kaan, Oğuzhan, Nuri, Hakan Çalhanoğlu, Arda, Cenk, Burak

    HIRVATİSTAN: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Kovacic, Badelj, Modric; Perisic, Kalinic, Brozovic

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:38
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