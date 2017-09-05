"Teslim bayrağını çekeriz"

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Hırvatistan karşısına tamam veya devam maçına çıkıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü bu maçta Ukrayna maçına göre 7 değişiklik yaptı. Lucescu'nun rotasyonlu kadrosunu değerlendiren A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, orta sahada yaşanabilecek zaaflara dikkart çekti. İşte Yağcıoğlu'nun kadro yorumu:

"Modric'le Kovacic'e karşı teslim olur"

Bugünkü sistemde 2 tane ihtimal var. Beklenti 4-4-2 dizilişi olması yönünde. Bir değişiklik olabilir sadece; Cenk'i Arda'nın pozisyonuna alıp, Arda'yı forvet arkasında oynatıp 4-2-3-1 oynatabilir veya Cenk - Burak 2'lisiyle başlayabilir. Bu şekilde oynarsak orta sahada teslim bayrağını çekmiş oluruz. Bu orta sahanın Hırvatların orta sahasına direnç göstrebilmesi açıkçası kolay değil. Kovacic'li, Brozovic'li, Modric'li Perisic'li bir rakibe karşı sıkıntı yaşarız. Oğuzhan ve Nuri ikilisi biraz yumuşak bir ikili. En azından birinin defansif özellikleriyle rakibe baskıda daha güçlü oyuncu olması daha doğru olurdu.

"Hoca Mehmet Topal'dan memnun"

Mehmet Topal'ın performansından memnun demek ki hoca. Ömer'e de sakatlığından dolayı şans vermiyor. Serdar'ın burnu kırıldıktan sonra Çağlar'ın performansı iyiydi. Stoper gibi stoper. Çağlar'la başlaması normal. Kaan'ın performansı merakla bekleniyor. Sol bekte Caner o bölgenin en iyi oyuncusu. İlk maçta oynamasını bekliyordum. 4 defansın 3'ü değişti. Kaleci Volkan'a bu akşam çok iş düşebilir.

"Orta sahamız yumuşak kaldı"

Lucescu ya tamam ya devam diyor. Oynamaya çalışan top tekniği yüksek topu ayağında tutacak bir takımla sahaya çıkmış ama çok dirençli takım değil. Hangisi savaşacak? Oğuzhan'ın o özelliği yok. Atiba'nın yanında ön plana çıktı. Nuri de Bundesliga'ya iyi başladı ama savaşmaz. Orası ciddi anlamda bizim için endişe verici. Emre, Ukrayna maçının ayakta kalan iki-üç isminden biriydi. Ben Ozan'la birlikte ikisini kezmez diye düşünüyordum. Ozan'ın yerine Oğuzhan, Emre'nin yerine Nuri tercihi olabilir ama ikisinin birden kesilmezi beni çok endişelendirdi.

"Arda Turan hırslı oynayacaktır"

O bölgede kanatta oynamak çok kolay değil. Arda top ayağına geldiği zaman çok etkili ama karşısındaki oyuncu hücuma çıkabilen bir oyuncu. Arda şimdiki fizik durumuyla o beki ne kadar kovalayabilecek? Arda ne kadar Caner'e yardımcı olabilecek? Şimdi kendini gösterme çabası olacak. Çok üzerine gidildi. Lucescu ayağına gitti geri geldi. Bu iyi bir hırsa dönmüş olabilir. Arda kendini göstermek adına maça farklı başlayabilir. Bu psikolojik etmenler de seni fazla ileriye götürmez. 90 dakikayı sadece hırs moral faktörüyle götüremezsin. İşte o yorulduğu anlarda Hırvat bekinin ileri çıktığı her atak bizi geride eksik yakalattılar.

"Modric iki taraflı oynayabiliyor"

Hakan da serbest oynamayı seven oyuncu. Hırvatlar top tekniği yüksek; topla ilişkileri iyi bir takım. Lucescu "ben de aynı şekilde çıkayım" diye düşünmüş olmalı. İyi de orada Modric iki taraflı oynayabiliyor. Kovacic oynayabiliyor. Mandzukic'i, Juventus'ta sol çizgide bile izleyebiliyoruz ama hoca bugün oynatmamış. Daha çabuk oyuncularla bizim kalemize gelmek isteyecekler. Kovacic ve Badelli çok hızlı oyuncular. Göbek düğüm, orta saha. Cenk'le Burak bu isimlere nasıl baskı yapabilecek. Bize göre çok sert bir orta saha.

Mandzukic de oynasa bize karşı çok sıkıntı yaratabilecek bir isim. Mehmet Topal merdivene çıksa Mandzukic'ten kafa topu alamaz. Topu kaybettiğimizde ilk baskıyı yapamazsak kalemizde büyük tehlikeler yaşarız.