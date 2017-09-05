“Penaltımız verilmedi”

Dünya Kupalı Eleme Grup karşılaşmasında Türkiye’ye 1-0 mağlup olan Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Ante Cacic, Türkiye’nin hakkıyla galip geldiğini ancak bir pozisyonda penaltılarının verilmediğini söyledi.

Maç ardından düzenlenen basın konuşan Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, ev sahibini tebrik ederek sözlerine başladı.

Hakkıyla Türkiye'nin galip geldiğini belirten Cacic, "90 dakika boyunca Hırvatistan takımı oyunu tuttu. Eksik olan son anlarda ki konsantrasyonumuzdur. Bütün ekibimi içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Bütün enerjilerini kullandılar. Bir gün eksik dinlendik. Puansız kaldığımız için ve oyuncularım için üzülüyorum. Lucescu geçen defa hakem konusunda biraz şikayetçiydi. Bizimde bu defa penaltımız göz ardı edildi. Şaunda hakemler konusunda bir yorumda bulunmak istemiyorum. İlk önce Hırvatistan ve İzlanda, ardından Türkiye ve Ukrayna takip ediyor. İki maç öncesiyle aynı pozisyondayız. Karamsar olmaya yer yok. Biz iyi oynadık. Ev sahibini tebrik ediyorum" dedi.



"Takım elinden geleni yapıyor"

Bir basın mensubu tarafından "Kriz toplantıları yapmadan devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu karşılık Cacic, "Bu konuda yorum yapmak gereksiz. Takım elinden geleni yapıyor. İleride başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde cevaplandırdı.