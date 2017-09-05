Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
A Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyet sonrası grupta işler karıştı. İşte Millilerimizin grupta kalan maçları ve puan tablosu...
Türkiye'nin Hırvatistan'ı yenmesi İzlanda'nın da Ukrayna karşısında galibiyet alması sonrası grupta hesaplar karıştı. Hırvatistan ile İzlanda 16 puanla liderliği paylaşırken Ukrayna ile Milli Takımımız 14 puanla zirve takibinde...
Lider çıkma şansımız yüksek
Millilerimizin grupta kalan son iki maçı kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkması garanti. Grubun son maçı olan Ukrayna -Hırvatistan maçının da berabere bitmesi durumunda Millilerimiz 2018 Dünya Kupasına lider olarak gidecek...
Türkiye: İzlanda, Finlandiya
Hırvatistan: Finlandiya, Ukrayna
İzlanda: Türkiye, Kosova
Ukrayna: Kosova, Hırvatistan
Puan durumu
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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