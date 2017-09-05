Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider

Türkiye'nin Hırvatistan'ı yenmesi İzlanda'nın da Ukrayna karşısında galibiyet alması sonrası grupta hesaplar karıştı. Hırvatistan ile İzlanda 16 puanla liderliği paylaşırken Ukrayna ile Milli Takımımız 14 puanla zirve takibinde...



Lider çıkma şansımız yüksek

Millilerimizin grupta kalan son iki maçı kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkması garanti. Grubun son maçı olan Ukrayna -Hırvatistan maçının da berabere bitmesi durumunda Millilerimiz 2018 Dünya Kupasına lider olarak gidecek...

Türkiye: İzlanda, Finlandiya

Hırvatistan: Finlandiya, Ukrayna

İzlanda: Türkiye, Kosova

Ukrayna: Kosova, Hırvatistan



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