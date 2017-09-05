 Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider

    Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider

    A Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyet sonrası grupta işler karıştı. İşte Millilerimizin grupta kalan maçları ve puan tablosu...

    Türkiye'nin Hırvatistan'ı yenmesi İzlanda'nın da Ukrayna karşısında galibiyet alması sonrası grupta hesaplar karıştı. Hırvatistan ile İzlanda 16 puanla liderliği paylaşırken Ukrayna ile Milli Takımımız 14 puanla zirve takibinde...

    Lider çıkma şansımız yüksek
    Millilerimizin grupta kalan son iki maçı kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkması garanti. Grubun son maçı olan Ukrayna -Hırvatistan maçının da berabere bitmesi durumunda Millilerimiz 2018 Dünya Kupasına lider olarak gidecek...

    İşte kalan maçlarımız

    Türkiye: İzlanda, Finlandiya

    Hırvatistan: Finlandiya, Ukrayna

    İzlanda: Türkiye, Kosova

    Ukrayna: Kosova, Hırvatistan

    Puan durumu

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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