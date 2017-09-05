Milli maç öncesi forma satışları tavan yaptı

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eskişehir’de oynanacak Türkiye - Hırvatistan mücadelesi öncesi forma satışları tavan yaptı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında bu akşam Türkiye, Hırvatistan'a karşı mücadele edecekken, kritik karşılaşma öncesi futbolseverler kırmızı-beyazlı formalara yoğun ilgi gösteriyor.



Yaklaşık bir haftadır milli takım formalarının satışında yoğunluk olduğunu belirten Furkan Ersoy, "Milli Takım'ın forma satışları yoğun. Bu yoğunluk yaklaşık bir hafta öncesinden başladı. Milli takımın maçı olduğu zaman da Eskişehirspor'un formaları satılıyor. Ancak rekabete göre Milli Takım'ın formalarına vatandaşların talepleri son derece yoğun oluyor. Sadece Eskişehirliler değil, milli maç için Türkiye'nin diğer illerinden gelen vatandaşlar da çok. Onlar da buralardan forma satın alıyorlar" diye konuştu.



Milli formaların fiyat olarak uygun olduğunu ifade eden Furkan Ersoy, başka ürünlere de talebin yoğun olduğunu söyledi.