Milli maç öncesi forma satışları tavan yaptı
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eskişehir’de oynanacak Türkiye - Hırvatistan mücadelesi öncesi forma satışları tavan yaptı.
Yaklaşık bir haftadır milli takım formalarının satışında yoğunluk olduğunu belirten Furkan Ersoy, "Milli Takım'ın forma satışları yoğun. Bu yoğunluk yaklaşık bir hafta öncesinden başladı. Milli takımın maçı olduğu zaman da Eskişehirspor'un formaları satılıyor. Ancak rekabete göre Milli Takım'ın formalarına vatandaşların talepleri son derece yoğun oluyor. Sadece Eskişehirliler değil, milli maç için Türkiye'nin diğer illerinden gelen vatandaşlar da çok. Onlar da buralardan forma satın alıyorlar" diye konuştu.
Milli formaların fiyat olarak uygun olduğunu ifade eden Furkan Ersoy, başka ürünlere de talebin yoğun olduğunu söyledi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:52
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Trabzonspor'da Aykut Demir'e ihtar
Toplam 1
Yorum
Yakup Böyle topçulara yıllardır boşuna para verildi ben 50 yaşındayım bundan daha iyi top oynarım bunun nesine para verdiler
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 27
Yorum
Enda Mevcut durumda önümüzdeki 5 yıl şampiyon olmamız imkansız bi mucize gerçekleşmez ise.31 yaşındayım en son ne zaman Ş.ligi oynadık hatırlamam
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Son karar Güneş'in
Toplam 10
Yorum
Enda Futbolcu deil kasap yanlız kendi kendisinin kasabı başkasına zararı yok. senede 1 maç yapar geri kalan dönemde sakatlıklarla boğuşur.
Milli maç öncesi forma satışları tavan yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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