Lucescu: Oyuncularımla tartışarak hazırlandık
Türkiye A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Lucescu'nun sözleri:
"Çok iyi bir takım karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok zekice oynayarak, çok iyi organize olarak böyle bir galibiyet aldık. Onları çok iyi hazırladım. Birlikte çok tartıştık. Beraberce Hırvatistan'ı tartıştık ve oyuncularım söylediğim her şeyi yaptılar."
"Ukrayna'yı da yenseydik bu zaferden sonra çok daha büyük bir başarı elde edecektik. Futbolcularımı çok tebrik ediyorum. Dünya Kupası'na katılma şansımızı diri tuttular."
"Bütün takımlar Dünya Kupası'na gidebilir. İzlanda maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Maç içinde özverili ve disiplinli oynayan bir takıma karşı bu galibiyet elde edildi. İzlanda maçında da buna benzer bir oyun oynamamız lazım."
"Tolga'yı listeye alamadık, Burak çok az antrenman yaptı. Arda'nın durumunu zaten biliyorsunuz. Umarım bu futbolcular takımlarında da oynayarak daha iyi seviyeye gelir. Çağlar ve Nuri harika iş çıkardı. Artık sahaya güvenerek koyabileceğimiz daha çok oyuncu var."
LUCESCU SİFTAH YAPTI
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.
Ay-yıldızlı ekip, bir ay önce göreve getirilen Lucescu idaresindeki ilk maçında Ukrayna karşısında sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:50
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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