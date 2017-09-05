Lucescu: Hatalar kasıtlıydı
Lucescu, Ukrayna maçındaki hakemleri bir kez daha yerden yere vurdu “Ukrayna maçında 5 kritik hata oldu. Yoksa 1-0 kazanırdık. Hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir maçtan sonra oyuncularımı Hırvatistan’a hazırlamak kolay olmadı” “Ben geldim diye Rumen gözlemciyi değiştirdiler. Sözde bu konuda hassaslar. Ukrayna kulübesinde ise 3 İspanyol vardı. Hakem de İspanyol’du. Bu durum iyi araştırılsın”
Milli Takımımızın hocası Mircea Lucescu, Hırvatistan maçı öncesi konuştu ancak kafasında hala Ukrayna yenilgisi vardı. Rumen çalıştırıcı "Ben yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna maçında 5 kritik hata yapıldı.
Bunlar olmasa maçı 1-0 kazanırdık. Hırvatistan maçının gözlemcisi Rumen'di. Benim yüzümden değiştirdiler, bu kadar hassaslar. Ukrayna maçının hakemi İspanyol Borbalan'dı. Ukrayna kulübesinde 2 İspanyol yardımcı antrenör, 1 İspanyol kaleci antrenörü vardı. Bu konu iyice araştırılmalı. Hassatiyetin her takıma, her ülkeye aynı şekilde gösterilmesini beklerim.
UEFA'dan bu konuyla ilgili özür bekledim" ifadelerini kullandı. LUCESCU, Hırvatistan maçıyla ilgili ise şunları söyledi: "Benden mucize beklemeyin. Ukrayna'nın grupta en iyi takım olduğunu söylemiştim. Hırvatistan maksimum 14 kişiyle oynadı. Onların da bizim de puanlara ihtiyacımız var. Fiziksel olarak hazırız. Amacımız evimizde kazanıp şansımızı sonuna kadar sürdürmek olacak"
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Lucescu: Hatalar kasıtlıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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