 Lucescu: Hatalar kasıtlıydı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    : Hatalar kasıtlıydı

    <a href="/index/lucescu?id=29351720-6f37-432a-bf4c-026f9ef502d3" class="" rel="tag">Lucescu</a>: Hatalar kasıtlıydı

    , Ukrayna maçındaki hakemleri bir kez daha yerden yere vurdu “Ukrayna maçında 5 kritik hata oldu. Yoksa 1-0 kazanırdık. Hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir maçtan sonra oyuncularımı Hırvatistan’a hazırlamak kolay olmadı” “Ben geldim diye Rumen gözlemciyi değiştirdiler. Sözde bu konuda hassaslar. Ukrayna kulübesinde ise 3 İspanyol vardı. Hakem de İspanyol’du. Bu durum iyi araştırılsın”

    Milli Takımımızın hocası Mircea , Hırvatistan maçı öncesi konuştu ancak kafasında hala Ukrayna yenilgisi vardı. Rumen çalıştırıcı "Ben yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna maçında 5 kritik hata yapıldı.

    Bunlar olmasa maçı 1-0 kazanırdık. Hırvatistan maçının gözlemcisi Rumen'di. Benim yüzümden değiştirdiler, bu kadar hassaslar. Ukrayna maçının hakemi İspanyol Borbalan'dı. Ukrayna kulübesinde 2 İspanyol yardımcı antrenör, 1 İspanyol kaleci antrenörü vardı. Bu konu iyice araştırılmalı. Hassatiyetin her takıma, her ülkeye aynı şekilde gösterilmesini beklerim.

    UEFA'dan bu konuyla ilgili özür bekledim" ifadelerini kullandı. , Hırvatistan maçıyla ilgili ise şunları söyledi: "Benden mucize beklemeyin. Ukrayna'nın grupta en iyi takım olduğunu söylemiştim. Hırvatistan maksimum 14 kişiyle oynadı. Onların da bizim de puanlara ihtiyacımız var. Fiziksel olarak hazırız. Amacımız evimizde kazanıp şansımızı sonuna kadar sürdürmek olacak"

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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