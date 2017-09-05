Milli Takımımızın hocası Mircea Lucescu, Hırvatistan maçı öncesi konuştu ancak kafasında hala Ukrayna yenilgisi vardı. Rumen çalıştırıcı "Ben yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna maçında 5 kritik hata yapıldı.

Bunlar olmasa maçı 1-0 kazanırdık. Hırvatistan maçının gözlemcisi Rumen'di. Benim yüzümden değiştirdiler, bu kadar hassaslar. Ukrayna maçının hakemi İspanyol Borbalan'dı. Ukrayna kulübesinde 2 İspanyol yardımcı antrenör, 1 İspanyol kaleci antrenörü vardı. Bu konu iyice araştırılmalı. Hassatiyetin her takıma, her ülkeye aynı şekilde gösterilmesini beklerim.

UEFA'dan bu konuyla ilgili özür bekledim" ifadelerini kullandı. LUCESCU, Hırvatistan maçıyla ilgili ise şunları söyledi: "Benden mucize beklemeyin. Ukrayna'nın grupta en iyi takım olduğunu söylemiştim. Hırvatistan maksimum 14 kişiyle oynadı. Onların da bizim de puanlara ihtiyacımız var. Fiziksel olarak hazırız. Amacımız evimizde kazanıp şansımızı sonuna kadar sürdürmek olacak"