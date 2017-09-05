Hırvat taraftar ilgi odağı oldu

Eskişehir’de oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan Dünya Kupası Grup Eleme maçı için gelen Hırvat taraftar Adam Kovacevic, Türk taraftarların ilgi odağı oldu.

Hırvat bayrağı ve formasıyla Türk taraftarların ilgisini çeken Kovacevic, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Kovacevic, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Avusturya'dan geldim. Sadece bu maç için geldim. Çok heyecanlıyım.



Euro 2008'de penaltılarda siz kaybetmiştik. Bugün bir intikam olacak. En az 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Favori oyuncum Modric. Maçın tadını çıkarmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Hırvat taraftar, daha sonra Türk taraftarların arasına karışarak söylenen şarkılarla eğlendi

