Hırvat taraftar ilgi odağı oldu
Eskişehir’de oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan Dünya Kupası Grup Eleme maçı için gelen Hırvat taraftar Adam Kovacevic, Türk taraftarların ilgi odağı oldu.
Euro 2008'de penaltılarda siz kaybetmiştik. Bugün bir intikam olacak. En az 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Favori oyuncum Modric. Maçın tadını çıkarmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Hırvat taraftar, daha sonra Türk taraftarların arasına karışarak söylenen şarkılarla eğlendi
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:33
-
"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
-
"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
-
Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
Hırvat taraftar ilgi odağı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.