 Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!

    Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!

    Dünya Kupası Grup Eleme Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde ‘Hep Birlikte Yeni Zaferlere’ yazılı koreografide millilere galibiyet mesajı verildi.

    Dünya Kupası Grup Eleme maçlarında zorlu sınava çıkan milli takımımıza Eskişehir'de tam destek veriliyor. Stadyumu dolduran taraftarlar futbolcuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için desteklerini aralıksız sürdürüyor. Futbolcuların sahaya çıkmasına dakikalar kala yapılan koreografide 'Hep Birlikte Yeni Zaferlere' yazan taraftar, futbolculara mesaj gönderdi.
    Taraftarlar maçın başlamasının ardından desteklerini arttırdı.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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