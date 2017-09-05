Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Dünya Kupası Grup Eleme Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde ‘Hep Birlikte Yeni Zaferlere’ yazılı koreografide millilere galibiyet mesajı verildi.
Taraftarlar maçın başlamasının ardından desteklerini arttırdı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:03
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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