'CENK'AVERLER

A Milli Takımımız, tamam ya da devam maçında I Grubu'nun lideri Hırvatistan'la karşılaştı. Ukrayna'da yaşanan yenilginin etkilerini kadroda 7 değişikliğe giderek silmeye çalışan teknik Lucescu'nun yenilenmiş kadrosu, Modric'li Hırvatistan'ı sahadan sildi.

Bu maçta yaşanabilecek kötü bir sonuçta Dünya Kupası hayalleri yıkılacak olan A Milli Takım, rakibini Cenk Tosun'un tek golüyle yıkarak muhteşem bir zafere imza attı. Puanını 14'e çıkaran A Millilerimiz, 16 puanlı Hırvatistan'a iyice yaklaştı.

LİDERLİK ŞANSIMIZ BİLE VAR

Grubun diğer maçında da Millilerimize çok güzel haberler geldi. İzlanda sahasında Ukrayna'yı 2-0 mağlup etmesi millilerimize büyük avantaj sağladı.

Millilerimiz I Grubu'nda kalan 2 maçı olan İzlanda ve Finlandiya maçını kazanır, son maçta ise Ukrayna ile Hırvatistan berabere kalırsa A Millilerimiz Grup lideri olarak Dünya Kupası biletini cebine koymuş olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile Hırvatistan arasındaki maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamladı.

2. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Modric'in pasında Kalinic ceza sahası dışında topla buluştu. Kalinic'in bekletmeden çektiği şut, kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.

5. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Orta sahada aldığı topla hızla Türkiye ceza sahasına ilerleyen Brozovic, sağdan bindiren Kovacic'in önüne pasını bıraktı. Ceza sahası içinde kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kovacic'in sağ çaprazdan sert şutunu Volkan güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Modric'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın ters vuruşunda top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu Mehmet Topal son anda rakibinden önce araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada A Milli Takım net bir pozisyondan yararlanamadı. Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, altı pas üzerindeki Cenk Tosun'a yerden pasını gönderdi. Cenk yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GGGGOOOOLLLL: CENK TOSUN!

A Milli Takım aradığı golü 75. dakikada Cenk Tosun'la buldu. 75. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası dışından şutunda kaleciden dönen topu Cenk Tosun tamamladı, Türkiye 1-0 öne geçti.