"Burak Yılmaz'a kırmızı kart"

ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona eren Türkiye - Hırvatistan maçında konuk ekip Hırvatistan bir pozisyonda penaltı bekledi. Hırvatistan hücumunda defansa desteğe gelen Burak Yılmaz, sol kanattan gelen ortada topa elle müdahale etti. Macar Hakem Viktor Kassai bu pozisyonda devam dedi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Devre Arası' programında A Milli takımımızın performansını ve penaltı pozisyonunu yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:



"BURAK YILMAZ'IN POZİSYONU KIRMIZI KART"

"Hakem hakemse kırmızı kart ve penaltı vermesi gerekirdi. Burak Yılmaz. Kaleye giden topu eliyle çıkardı. Sağından, solundan kırmızı kart. Arkada adam var çünkü. Eğer adam olmasa, top da kaleye gitmese kendini belki kurtarabilirsin. Ee? Lucescu? Sen herkesi aptal mı sanıyorsun? Bunu da konuşacak mısın bakalım?"





"DEMEK Kİ SEN YAPMIŞIN LUCESCU"

"Ey Lucescu! Bir takım çıkarıyorsun, o takım çok rezalet futbol oynuyor, herkes eleştiriyor. Bin tane bahane üretiyorsun. Demek ki sen yapmışın dağlara taşlara. Sen hakemi falan bırak, demek ki rezalet bir takım çıkarmışın. Bu hafta oynayan takım ilk 45 dakikada son maçtaki görüntüde değil. Gerçi adamlar bizden daha tehlikeli geliyorlar ama en azından Ukrayna maçındaki kadar iğrenç değil."