"Burak Yılmaz'a kırmızı kart"
Türkiye - Hırvatistan maçının ilk yarısını yorumlayan Erman Toroğlu, Lucescu'ya hakem üzerinden göndermede bulundu.
ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona eren Türkiye - Hırvatistan maçında konuk ekip Hırvatistan bir pozisyonda penaltı bekledi. Hırvatistan hücumunda defansa desteğe gelen Burak Yılmaz, sol kanattan gelen ortada topa elle müdahale etti. Macar Hakem Viktor Kassai bu pozisyonda devam dedi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Devre Arası' programında A Milli takımımızın performansını ve penaltı pozisyonunu yorumladı.
İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:
"BURAK YILMAZ'IN POZİSYONU KIRMIZI KART"
"Hakem hakemse kırmızı kart ve penaltı vermesi gerekirdi. Burak Yılmaz. Kaleye giden topu eliyle çıkardı. Sağından, solundan kırmızı kart. Arkada adam var çünkü. Eğer adam olmasa, top da kaleye gitmese kendini belki kurtarabilirsin. Ee? Lucescu? Sen herkesi aptal mı sanıyorsun? Bunu da konuşacak mısın bakalım?"
"DEMEK Kİ SEN YAPMIŞIN LUCESCU"
"Ey Lucescu! Bir takım çıkarıyorsun, o takım çok rezalet futbol oynuyor, herkes eleştiriyor. Bin tane bahane üretiyorsun. Demek ki sen yapmışın dağlara taşlara. Sen hakemi falan bırak, demek ki rezalet bir takım çıkarmışın. Bu hafta oynayan takım ilk 45 dakikada son maçtaki görüntüde değil. Gerçi adamlar bizden daha tehlikeli geliyorlar ama en azından Ukrayna maçındaki kadar iğrenç değil."
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:55
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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