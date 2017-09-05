 Burak Yılmaz: Yabancı kuralına tamamen karşıyım – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Burak Yılmaz: Yabancı kuralına tamamen karşıyım

    Burak Yılmaz: Yabancı kuralına tamamen karşıyım

    Burak Yılmaz, TFF’nin yabancı kuralına karşı çıktı: “Türklerin daha çok oynamasını isterim. Bu kural yüzünden arkadaşlarım 30-31 yaşında jübile yaptı

    Milli Takımın forveti Burak Yılmaz, Hırvatistan maçı öncesi hafif bir sakatlığı olduğunu ama oynayabileceğini söyledi. Burak, "Ufak bir şansımız var ama sonuna kadar kovalaycağız" dedi. Tecrübeli golcünün en çarpıcı açıklamaları yabancı kuralı üzerineydi. Burak "Türklerin daha çok forma giymesini isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum ama karşıyım. Bu kural yüzünden 30-31 yaşındaki birçok arkadaşım futbolu bırakmak zorunda kaldı" diye konuştu.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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