Burak Yılmaz: Yabancı kuralına tamamen karşıyım

Milli Takımın forveti Burak Yılmaz, Hırvatistan maçı öncesi hafif bir sakatlığı olduğunu ama oynayabileceğini söyledi. Burak, "Ufak bir şansımız var ama sonuna kadar kovalaycağız" dedi. Tecrübeli golcünün en çarpıcı açıklamaları yabancı kuralı üzerineydi. Burak "Türklerin daha çok forma giymesini isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum ama karşıyım. Bu kural yüzünden 30-31 yaşındaki birçok arkadaşım futbolu bırakmak zorunda kaldı" diye konuştu.