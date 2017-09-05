Burak Yılmaz: Yabancı kuralına tamamen karşıyım
Burak Yılmaz, TFF’nin yabancı kuralına karşı çıktı: “Türklerin daha çok oynamasını isterim. Bu kural yüzünden arkadaşlarım 30-31 yaşında jübile yaptı
Milli Takımın forveti Burak Yılmaz, Hırvatistan maçı öncesi hafif bir sakatlığı olduğunu ama oynayabileceğini söyledi. Burak, "Ufak bir şansımız var ama sonuna kadar kovalaycağız" dedi. Tecrübeli golcünün en çarpıcı açıklamaları yabancı kuralı üzerineydi. Burak "Türklerin daha çok forma giymesini isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum ama karşıyım. Bu kural yüzünden 30-31 yaşındaki birçok arkadaşım futbolu bırakmak zorunda kaldı" diye konuştu.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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