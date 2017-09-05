Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Artık bu işin şakası kalmadı... Bugün Hırvatistan’ı ya yeneceğiz ya yeneceğiz. Diğer iki ihtimal aklımızda yok. 21.45’te kalplerimiz kırmızı-beyaz atacak, Millilerimiz zafere kanat çırpacak
A Mili Takımımız bugün 'olmak ya da olmamak' maçına çıkıyor. Saha dışı tartışmalarla fazlasıyla yıpranan ve konsantre olamadığı karşılaşmalarda puanları kaybeden Türkiye bugün 21.45'te Eskişehir'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Son mücadelesinde deplasmanda Yarmolenko'nun golleriyle Ukrayna'ya kaybeden Milliler 11 puanda kalmıştı. Rakibimiz Hırvatistan ise 16 puanla grubumuzda lider durumda. Ayyıldızlıların hocası Mircea Lucescu da önlerindeki iki maçın üstlerindeki takımlarla (Hırvatistan ve İzlanda) ve evlerinde olduğunu hatırlatarak puan kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.
TRİBÜNLER DOLACAK
Milliler Hırvatistan maçında tribünlerden de büyük destek görecek. Ayyıldızlı ekibimizi desteklemek için Eskişehir halkı biletlere hücum etmişti. Taraftarlar özel bestelerle Milli Takımımıza büyük destek verecek. Türkiye Futbol Federasyon yetkilileri de kritik Hırvatistan karşılaşması öncesi maça gelecek taraftarlara seslenerek sadece kırmızı ve beyaz renkleri görmek istediklerini söylediler. Herkesin karşılaşmaya bayraklarıyla gelmesi istendi.
LUCE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Rumen çalıştırıcı, Ukrayna'ya yenilen kadrosunun yarısını rotasyona sokuyor. Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, kritik Hırvatistan karşılaşmasında 'eski tüfekleri' sahaya sürecek. Rumen çalıştırıcı, Ukrayna maçında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Serdar Aziz'in yerine gribi atlatan Ömer Toprak'a şans tanıyacak. Sol bekte ise İsmail Köybaşı kenara çekilecek yerine sezona asistlerle başlayan Caner Erkin oynayacak.
Milli Takımdaki önemli değişiklik orta sahada da sürecek. Lucescu, ilk açıkladığı kadroda yer vermediği, 3 gün sonra çağırdığı Oğuzhan Özyakup'u bugünkü mücadelede 11'de kullanacak. Mircea Lucescu sezon başı Medipol Başakşehir'den ayrılıp Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder'i Ukrayna maçında oynatmıştı.
Ancak genç oyuncunun yetersiz performansı nedeniyle bu bölgede de yenilenmeye gidecek. Barcelona'lı Arda Turan, Rumen hocanın en önemli kozlarından biri olacak. Lucescu ayrıca Cenk Tosun'u da kenara çekmeye hazırlanıyor. Yerine kart cezası biten Trabzonsporlu Burak Yılmaz forma giyecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:53
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Bu millet size kazanmayı emrediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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