"Ben yabancı kuralına karşıyım"
A Milli Takımın yarın oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi teknik Direktör Mircea Lucescu ile Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.
İlk olarak söz alan Burak Yılmaz, Ukrayna maçındaki kötü futbol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Burak Yılmaz, "Hocamızın tercih ettiği kadroya saygı duyuyoruz. Hepimiz insanız. Her gün aynı şekilde uyanacağız, üst düzey performans göstereceğiz diye bir şey yok.Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunun için üzgünüm ve özür diliyorum. Bunu telafi etmek için bir şansımız var. Bütün takım hazır durumda." dedi.
YABANCI KURALINA KARŞIYIM
Tartışma yaratan yabancı kuralı hakkında konuşan Burak, "Yabancı kuralını çıkaran yönetici abilerimize sormak lazım. Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Benim yaşımdaki arkadaşlarım 30-31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yabancı kuralının şu anki haline saygı duyuyorum ama karşıyım." diye konuştu.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:14
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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