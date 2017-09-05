Arda Turan ilk 11'e kaptan olarak döndü

Üç gün önce oynanan Ukrayna karşılaşmasına yedekler arasında başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda, bu kez ilk 11'de yer buldu. Ay-yıldızlı ekipte Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Yunus Mallı ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Yusuf Yazıcı, Tolga Ciğerci ve Enes Ünal ise kadroda bulunmadı.

- Kaptan Arda Turan

A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçında Arda Turan, sahaya kaptan olarak çıktı.

Kosova maçında Mehmet Topal, Ukrayna maçında ise Emre Belözoğlu sahaya kaptan olarak çıkmıştı. Arda, iki maç aradan sonra kaptanlık pazubandını yeniden koluna taktı.

Arda Turan, ayrıca A Milli Takım'da 99. maçını Hırvatistan önünde oynadı.

- Bakan Bak da millileri yalnız bırakmadı

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu mücadeleyi tribünden takip etti.

Ayrıca bazı Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

- Nuri Şahin, doğum gününde sahada

A Milli Takım oyuncularından Nuri Şahin, doğum gününde oynanan Hırvatistan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Deneyimli oyuncu için, Hırvatistan karşılaşması öncesinde kamp yapılan otelde pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Nuri, Ukrayna maçında forma şansı bulamamıştı.

- 35 bin Türk Bayrağı

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile oynadığı kritik mücadele için TFF, taraftarların oturacağı koltuklara 35 bin Türk bayrağı bıraktı.

Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte bayraklarla ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, stat çevresinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı önüne etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitlik aktiviteler gerçekleştirildi.

Tribünlerin üzerine ise dev boyutta, "Sen tribünde ay, milliler sahada yıldız olsun!" afişi asıldı.

Karşılaşma için iki takım sahaya çıktığı anda da maraton tribününde üzerinde milli futbolcuların sevinç fotoğrafınının ve "Hep birlikte yeni zaferlere" yazılı dev koreografi açıldı.

- Maça ilgi büyük oldu

Türkiye-Hırvatistan maçına taraftarların ilgisi büyük oldu.

Eskişehir'deki 34 bin 930 kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maçta, tribünler tamamen doldu. Bu karşılaşma için satışa çıkarılan biletler günler öncesinden tükenmişti.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun, misafir tribününde kendileri için ayrılan kontenjanı kullanmayacağını açıklamasının ardından Hırvat taraftarlara ayrılan tribün biletleri de Türk taraftarlara satılmıştı.