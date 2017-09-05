35 bin Türk Bayrağı
A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile oynadığı kritik mücadele için TFF, taraftarların oturacağı koltuklara 35 bin Türk bayrağı bıraktı.
Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte bayraklarla ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
Hırvatistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, stat çevresinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı önüne etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitlik aktiviteler gerçekleştirildi.
Tribünlerin üzerine ise dev boyutta, "Sen tribünde ay, milliler sahada yıldız olsun!" afişi asıldı.
Karşılaşma için iki takım sahaya çıktığı anda da maraton tribününde üzerinde milli futbolcuların sevinç fotoğrafınının ve "Hep birlikte yeni zaferlere" yazılı dev koreografi açıldı.
Eskişehir'de ilk resmi maç
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'deki ilk resmi maçına çıktı.
A Milli Futbol Takımı 27 Mart 2017'de Moldova ile oynadığı özel maçta Eskişehir'de tarihindeki ilk maçına çıkmıştı. Bu mücadele 3-1 ay-yıldızlı ekibin galibiyetiyle sona ermişti.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:26
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
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