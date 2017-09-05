35 bin Türk Bayrağı

Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte bayraklarla ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Hırvatistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, stat çevresinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı önüne etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitlik aktiviteler gerçekleştirildi.

Tribünlerin üzerine ise dev boyutta, "Sen tribünde ay, milliler sahada yıldız olsun!" afişi asıldı.

Karşılaşma için iki takım sahaya çıktığı anda da maraton tribününde üzerinde milli futbolcuların sevinç fotoğrafınının ve "Hep birlikte yeni zaferlere" yazılı dev koreografi açıldı.



Eskişehir'de ilk resmi maç



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'deki ilk resmi maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı 27 Mart 2017'de Moldova ile oynadığı özel maçta Eskişehir'de tarihindeki ilk maçına çıkmıştı. Bu mücadele 3-1 ay-yıldızlı ekibin galibiyetiyle sona ermişti.