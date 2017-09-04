 Vida’dan kritik gol – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Vida’dan kritik gol

    Vida’dan kritik gol
    Grubumuzda önceki gün oynanması gereken Hırvatistan-Kosova maçı yağış nedeniyle 24. dakikada tatil edilmişti. Dün bu dakikadan itibaren devam edilen mücadelede Hırvatlar zorlandı. Beşiktaş ile anlaşmaya varan Vida'nın 74'teki golüyle maçı 1-0 kazanıp, 16 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İki gün üst üste sarı Muriqi'nin kırmızıdan atılmaması şaşırttı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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