Vida’dan kritik gol

Grubumuzda önceki gün oynanması gereken Hırvatistan-Kosova maçı yağış nedeniyle 24. dakikada tatil edilmişti. Dün bu dakikadan itibaren devam edilen mücadelede Hırvatlar zorlandı. Beşiktaş ile anlaşmaya varan Vida'nın 74'teki golüyle maçı 1-0 kazanıp, 16 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İki gün üst üste sarı Muriqi'nin kırmızıdan atılmaması şaşırttı.