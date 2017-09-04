 Vida imzayı attı! – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Vida imzayı attı!

    Vida imzayı attı!

    Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan, Eskişehir’e geldi.

    Özel bir uçakla saat 13.05'te Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na inen Hırvatistan kafilesi, konvoy halinde konaklayacakları otele geçtiler.

    15 yaşındaki Onur Dikmen isimli Beşiktaşlı taraftar ise, ismi siyah-beyazlılar ile anılan Vida'dan formasına imza aldı.

    Bu akşam Hırvat ve Türk Milli Takımları, Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı ve antrenman gerçekleştirecek.

    Öte yandan grupta Hırvatistan, Türkiye ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.



    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:18
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