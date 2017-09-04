Vida imzayı attı!

Özel bir uçakla saat 13.05'te Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na inen Hırvatistan kafilesi, konvoy halinde konaklayacakları otele geçtiler.15 yaşındaki Onur Dikmen isimli Beşiktaşlı taraftar ise, ismi siyah-beyazlılar ile anılan Vida'dan formasına imza aldı.Bu akşam Hırvat ve Türk Milli Takımları, Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı ve antrenman gerçekleştirecek.Öte yandan grupta Hırvatistan, Türkiye ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.