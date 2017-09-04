Vida imzayı attı!
Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan, Eskişehir’e geldi.
15 yaşındaki Onur Dikmen isimli Beşiktaşlı taraftar ise, ismi siyah-beyazlılar ile anılan Vida'dan formasına imza aldı.
Bu akşam Hırvat ve Türk Milli Takımları, Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı ve antrenman gerçekleştirecek.
Öte yandan grupta Hırvatistan, Türkiye ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:18
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
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