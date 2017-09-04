Mircea fiyasko!

Fatih Terim'in görevden ayrılmasından sonra Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu ilk günden itibaren Türkiye'deki mevcut yabancı kuralını eleştiriyor. Rumen çalıştırıcı, 2-0'lık Ukrayna yenilgisi sonrası mağlubiyetin sebeplerini de yine buralarda aradı. Ancak 72 yaşındaki çalıştırıcının basın toplantısında kurduğu cümleler ile gerçekler çelişiyor. Futbol Verileri hesabının hazırladığı bilgilere göre Lucescu'nun "Ukrayna 2 farklı takımdan kurulan bir milli takım. Bizim Milli Takımımız ise 15 farklı takımdan kurulu" sözleri boşa düşüyor. Çünkü Ukrayna ve Türkiye 11'leri incelendiğinde iki takım da 6 farklı takımdan oluşuyor.Mircea Lucescu'nun Ukrayna yenilgisi sonrası şikayet ettiği konulardan biri de Milli Takımlarda yer alan futbolcuların kendi ekiplerinde forma bulamaması üzerineydi. Bu kategoride yapılan incelemede de rakamlar Rumen çalıştırıcının tahmin ettiği şekilde değil. Ukrayna Milli Takımı'nda ilk 11'de çıkan futbolcuların bu sezon ortalama lig maçı süresi 76 dakika. Milli Takımımızda ise bu süre 78 dakika. Yani Ukrayna'dan fazla. Kısaca Lucescu'nun Ukrayna maçı sonrası basın toplantısındaki tezleri en azından rakamlar incelendiğinde gerçeği yansıtmıyor.Rumen çalıştırıcı son 7 sezonda görev yaptığı Shakhtar Donetsk ve Zenit'te yabancılara daha fazla süre vermiş. Türkiye'deki yabancı kuralını beğenmeyen Mircea Lucescu'nun Shakhtar Donetsk ve Zenit'i çalıştırdığı dönemleri istatistik hesabı OptaCan detaylı biçimde inceledi. Buradaki rakamlara bakıldığında Rumen çalıştırıcı, Shakhtar Donetsk ve Zenit'te 1 sezon hariç hep yabancı futbolcuları, yerlilerden daha çok oynatmış. İşte Milli Takımını devraldığından beri "İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncuya forma veren yok. Ben kimi izleyeceğim" diyen Luce'nin Ukrayna ve Rus takımlarındaki yabancı tercihileri...Luce'nin yabancı kuralından yakındığını belirttik. Geçen sezon ile bu yılın ilk 3 haftası karşılaştırıldığında Rumen çalıştırıcının neden şikayet ettiği de görülüyor. Süper Lig'de 2016- 17 sezonunda 236 yerli, 255 yabancı oyuncu görev yaptı. Yabancılar %55.82 yerliler ise %44.18 oranında şans buldu. Bu sezon ilk 3 haftaya yabancı damgası vuruldu. 130 yerli, 190 yabancı oynadı. Yerliler %35.67'de kalırken yabancılar %64.33 oranını yakaladı.