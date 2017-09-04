Mircea fiyasko!
Luce’nin başarısızlığı ‘yabancı’ konusunda araması şaşırttı. Lucescu ne dedi? Ukrayna 2 farklı takımdan kuruluyor. Biz ise 15 farklı takımdan kurulduk Gerçekte olan: Ukrayna 11’i 6 farklı takımdan oluştu. Bizim 11’imiz de 6 farklı takımdan Lucescu ne dedi? Ukrayna’da her hafta oynayan futbolcular var. Bizde durum böyle değil Gerçekte olan: Ukrayna 11’inin bu sezon ortalama lig süresi 76 dakika. Millilerimizin 78 dakika
UKRAYNA'DAN ÖNDEYİZ
Mircea Lucescu'nun Ukrayna yenilgisi sonrası şikayet ettiği konulardan biri de Milli Takımlarda yer alan futbolcuların kendi ekiplerinde forma bulamaması üzerineydi. Bu kategoride yapılan incelemede de rakamlar Rumen çalıştırıcının tahmin ettiği şekilde değil. Ukrayna Milli Takımı'nda ilk 11'de çıkan futbolcuların bu sezon ortalama lig maçı süresi 76 dakika. Milli Takımımızda ise bu süre 78 dakika. Yani Ukrayna'dan fazla. Kısaca Lucescu'nun Ukrayna maçı sonrası basın toplantısındaki tezleri en azından rakamlar incelendiğinde gerçeği yansıtmıyor.
Lucescu daha fazla yabancı oynatmış!?
Rumen çalıştırıcı son 7 sezonda görev yaptığı Shakhtar Donetsk ve Zenit'te yabancılara daha fazla süre vermiş. Türkiye'deki yabancı kuralını beğenmeyen Mircea Lucescu'nun Shakhtar Donetsk ve Zenit'i çalıştırdığı dönemleri istatistik hesabı OptaCan detaylı biçimde inceledi. Buradaki rakamlara bakıldığında Rumen çalıştırıcı, Shakhtar Donetsk ve Zenit'te 1 sezon hariç hep yabancı futbolcuları, yerlilerden daha çok oynatmış. İşte Milli Takımını devraldığından beri "İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncuya forma veren yok. Ben kimi izleyeceğim" diyen Luce'nin Ukrayna ve Rus takımlarındaki yabancı tercihileri...
PEKİ LUCE TAMAMEN HAKSIZ MI?
Luce'nin yabancı kuralından yakındığını belirttik. Geçen sezon ile bu yılın ilk 3 haftası karşılaştırıldığında Rumen çalıştırıcının neden şikayet ettiği de görülüyor. Süper Lig'de 2016- 17 sezonunda 236 yerli, 255 yabancı oyuncu görev yaptı. Yabancılar %55.82 yerliler ise %44.18 oranında şans buldu. Bu sezon ilk 3 haftaya yabancı damgası vuruldu. 130 yerli, 190 yabancı oynadı. Yerliler %35.67'de kalırken yabancılar %64.33 oranını yakaladı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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