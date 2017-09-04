 Milliler Eski şehir ’de – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Milliler Eski şehir ’de

    Milliler Eski şehir ’de
    Türk Milli Takımı, Hırvatistan maçı için dün Eskişehir'e geldi. Milli Takım kafilesi dün sabah Ukrayna'dan geldikten sonra otele yerleşti. Ay-yıldızlılar dün akşam Mircea Lucescu yönetiminde Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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