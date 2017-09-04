2018 Dünya Kupası Elemelerinde yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak Hırvatistan'da sakatlık şoku yaşanıyor.I Grubu'nda lider durumda bulunan ve yarın saat 21.45'te Eskişehir'de ay-yıldızlılarla karşılaşacak Hırvatistan'da Ivan Rakitic kadrodan çıkarıldı. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yıldızı Ivan Rakitic'in Türkiye'ye karşı forma giyemeyeceğini duyurdu. Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Kosova maçının ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun her iki bacağından da problemi olduğunu söylemişti.29 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile oynanacak maçın kafilesinde yer almadı.