Hırvatistan Türkiye'ye geldi
Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan, Eskişehir’e geldi.
Öte yandan grupta Hırvatistan, Türkiye ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:40
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
Hırvatistan Türkiye'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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