 Hakemler sonucu etkiledi – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Hakemler sonucu etkiledi

    Hakemler sonucu etkiledi

    Gençlik ve Spor Bakanı , A Milli Takım'ın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği Dünya Kupası eleme maçı için önemli açıklamalar yaptı.

    Hakemin sonuca etki eden kararları olduğunun altını çizen Bakan Bak, "İlk gol ofsayt, ikinci golde top dışarı çıkıyor. Bunlar oyunun kaderini etkileyen durumlar. Önümüzdeki Hırvatistan maçını ve diğer karşılaşmaları düşünüyoruz. Ligimiz yeni başladı. Takımımız toparlanacağına ve bizi Dünya Kupası'na taşıyacak neticeleri alacağına inanıyoruz. Kısa sürede toparlanıp gerekli adımları atacaklardır. Biz milli takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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