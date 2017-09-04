Hakemler sonucu etkiledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği Dünya Kupası eleme maçı için önemli açıklamalar yaptı.

Hakemin sonuca etki eden kararları olduğunun altını çizen Bakan Bak, "İlk gol ofsayt, ikinci golde top dışarı çıkıyor. Bunlar oyunun kaderini etkileyen durumlar. Önümüzdeki Hırvatistan maçını ve diğer karşılaşmaları düşünüyoruz. Ligimiz yeni başladı. Takımımız toparlanacağına ve bizi Dünya Kupası'na taşıyacak neticeleri alacağına inanıyoruz. Kısa sürede toparlanıp gerekli adımları atacaklardır. Biz milli takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.