"Ben yabancı kuralına karşıyım"
A Milli Takımın yarın oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi teknik Direktör Mircea Lucescu ile Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.
İlk olarak söz alan Burak Yılmaz, Ukrayna maçındaki kötü futbol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Burak Yılmaz, "Hocamızın tercih ettiği kadroya saygı duyuyoruz. Hepimiz insanız. Her gün aynı şekilde uyanacağız, üst düzey performans göstereceğiz diye bir şey yok.Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunun için üzgünüm ve özür diliyorum. Bunu telafi etmek için bir şansımız var. Bütün takım hazır durumda." dedi.
YABANCI KURALINA KARŞIYIM
Tartışma yaratan yabancı kuralı hakkında konuşan Burak, "Yabancı kuralını çıkaran yönetici abilerimize sormak lazım. Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Benim yaşımdaki arkadaşlarım 30-31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yabancı kuralının şu anki haline saygı duyuyorum ama karşıyım." diye konuştu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:03
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Mircea fiyasko!
Toplam 12
Yorum
ozi türk futbolu yabancılarla daha çok gelişcek.ligde kalite oldu. türklerde kadroya girmek için çalışcak.çalışana milli forma
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 56
Yorum
Özgür Fb yi senin kafan batardı sacma sapan transferler fahiş ücretler tabiki batarsın rvp ribas guıza topuz potuk ozan ve volkan en basitleri
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 56
Yorum
bekir boyraz sayın aziz yıldırım ,bu kulübü transfer yapamayacak noktaya kim getirdi? Yönetime yeni mi geldiniz.
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