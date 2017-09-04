 "Ben yabancı kuralına karşıyım" – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    "Ben yabancı kuralına karşıyım"

    "Ben yabancı kuralına karşıyım"

    A Milli Takımın yarın oynayacağı Hırvatistan maçı öncesi teknik Direktör Mircea Lucescu ile , basın toplantısı düzenledi.

    İlk olarak söz alan , Ukrayna maçındaki kötü futbol nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Burak Yılmaz, "Hocamızın tercih ettiği kadroya saygı duyuyoruz. Hepimiz insanız. Her gün aynı şekilde uyanacağız, üst düzey performans göstereceğiz diye bir şey yok.Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunun için üzgünüm ve özür diliyorum. Bunu telafi etmek için bir şansımız var. Bütün takım hazır durumda." dedi.

    YABANCI KURALINA KARŞIYIM
    Tartışma yaratan yabancı kuralı hakkında konuşan Burak, "Yabancı kuralını çıkaran yönetici abilerimize sormak lazım. Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Benim yaşımdaki arkadaşlarım 30-31 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Yabancı kuralının şu anki haline saygı duyuyorum ama karşıyım." diye konuştu.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:03
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